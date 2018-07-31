"Не верят, что им помогут": обнародованы угрожающие цифры по заболеваемости гепатитом С в Украине

Фото: Гепатит в Украине (pixabay.com)

Гепатит С в Украине будут лечить новыми препаратами

По последним оценкам, около 5% украинцев инфицированы вирусом гепатита С. Фактически это около двух миллионов людей.

Такие данные обнародовала и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун на пресс-конференции в Киеве.

"Многие из этих людей даже не знают о своем статусе. Тестирование будет доступным и простым через семейных врачей. Уже в этом году семейные врачи будут получать тест-наборы для диагностики гепатита С и ВИЧ", - говорит Уляна Супрун.

Сегодня в Украине официально зарегистрировано около 53 тысячи больных гепатитом С. При этом много кто не становится на учет и не лечится, потому что не верит, что им помогут, поэтому эти цифры на самом деле значительно выше, добавляет Уляна Супрун.

"Но гепатит С - больше не приговор. Все, кто будут стоять в очереди на лечение этой болезни, будут получать качественное лечение бесплатно начиная с этого года. В 2018 году лечение гепатита С за государственный счет пройдут около 6 тысяч пациентов. Это те, кто нуждаются в лечении немедленно, потому что имеют или конфекцию с ВИЧ или осложнения. Дополнительно в этом году пролечат 2,5 тысячи человек, которые стоят в очереди на лечение. Ожидается, что с 2019 будут лечить гораздо больше людей", - пояснила Супрун.

Фото: Уляна Супрун (uacrisis.org)

Отныне Минздрав будет закупать инновационный курс лечения, который стоит не 8,5 тыс долларов, как в США, а 89 долларов. Пациенты будут принимать курсом продолжительностью в 12 недель таблетки, эффективность которых составляет почти 90%.

По словам Супрун, это препараты, которые используют в лечении пациентов с гепатитом С в США и в Канаде.

"Курс лечения будет идти через государственную программу. Кроме того, по такой же цене эти лекарства можно будет купить в аптеках. Это поможет тем, кто не может ждать очереди и хочет купить препараты сам", - добавила Уляна Супрун.

Видео: Что вы не знали об Ульяне Супрун (video.rbc.ua)

Ранее Уляна Супрун раскрыла секрет долголетия.

Также исполняющая обязанности министра здравоохранения развенчала мифы о самой "популярной" болезни печени.