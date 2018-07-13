Немедленно идите к врачу: украинцев предупредили о первых симптомах туберкулеза

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Украина находится на втором месте в Европе по количеству больных туберкулезом

Украина занимает второе место по количеству новых случаев мультирезистентного туберкулеза в Европе, первое - Беларусь. Украинцам рассказали, когда надо немедленно обращаться к врачу, передает ТСН.

По данным исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун, почти каждый четвертый случай в Украине - это мультирезистентный туберкулез, который не подлежит лечению эффективными препаратами.

Специалисты утверждают, что высокие цифры заболеваемости в Украине обусловлены прежде всего уровнем жизни подавляющего большинства населения.

Многие граждане не обращаются вовремя к врачам. Кроме того стоит отметить, что флюорография является неэффективным методом выявления болезни легких.

В Минздраве считают, что семейные врачи должны отказаться от массовой флюорографии в пользу анкетирование общего населения. Медики должны узнать у пациентов, имеют ли они ВИЧ, контактировали ли с человеком с туберкулезом, беспокоит ли их кашель или температура. В случае выявления симптомов, которые могут свидетельствовать о туберкулезе, необходима дальнейшая диагностика - рентгенологическое обследование и бактериолоичне исследования мокроты.

Инфографика (tsn.ua)

В Центре общественного здоровья Минздрава рассказали, что нужно знать о туберкулезе:

Это инфекционное заболевание, которое вызывает микобактерия туберкулеза. Заболеть может каждый.

Туберкулез лечится, даже мультирезистентная форма, устойчивая к двум наиболее эффективным препаратам (изониазида и рифампицина).

Нельзя заниматься самолечением. Если вы заметили хотя бы один из симптомов - немедленно обратитесь к врачу. Больные туберкулезом без лечения могут жить в течение нескольких лет, при этом заражать окружающих. Обострение туберкулеза может сопровождаться высокой температурой и мучительным кашлем с кровохарканьем, одышкой.

Заразиться туберкулезом здоровый человек может через инфицированный микобактериями туберкулеза аэрозоль, который выделяется больным заразной формой во время кашля или разговора.

Сначала болезнь протекает скрыто. Часто человек не обращает внимания на длительное плохое самочувствие или пытается лечить симптомы как "простуду".

Следует подчеркнуть, что в Украине лечение противотуберкулезными препаратами бесплатное.

Кто находится в группе риска:

ВИЧ-инфицированные лица.

Лица, контактирующие с больными туберкулезом (семейные или профессиональные контакты).

Люди с заболеваниями, приводящими к ослаблению иммунитета.

Курильщики и люди, злоупотребляющие алкоголем или которые употребляют наркотики.

Мигранты и беженцы из регионов с высокой заболеваемостью туберкулезом.

Лица, находящиеся за чертой бедности, безработные.

Лица без определенного места жительства (бездомные).

Пациенты психиатрических учреждений.

Задержанные и арестованные лица, а также лица, освободившиеся из заключения.

Работники пенитенциарных учреждений, психиатрических учреждений и работники учреждений здравоохранения, которые часто контактируют с больными туберкулезом или проводят соответствующие исследования.

Отмечается, что резистентными формами чаще всего болеют люди, которые не употребляют противотуберкулезных препаратов регулярно, пациенты, которые не употребляют все рекомендованные врачом противотуберкулезные препараты; те, у кого развился повторно туберкулез после употребления противотуберкулезных препаратов, а также люди, которые имели контакты с больным резистентной формой туберкулеза.

Симптомы, которые могут свидетельствовать о туберкулезе:

Кашель продолжительностью более двух недель.

Повышение температуры тела продолжительностью более двух недель.

Уменьшение веса тела по неопределенным причинам.

Повышенная потливость, особенно ночью.

Повышенная утомляемость слабость в последнее время.

Появление одышки при незначительной физической нагрузке.

Боль в грудной клетке.

Контакт с больным туберкулезом в течение последних шести месяцев.

Если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта, диабет или иммуносупрессивные заболевания; серьезный стресс в течение последних трех месяцев, если человек принимает иммуносупрессивные препараты (стероидные противовоспалительные препараты, химиотерапия) - необходимо быть осторожным.

Лучший способ профилактики туберкулеза - это здоровый образ жизни. Кроме того нужно избегать чрезмерных стрессов, не иметь вредных привычек и зависимостей, своевременно обращаться за медицинской помощью, выполнять рекомендации врача по профилактике заболеваний.

Как проходит лечение туберкулеза:

Пациент обязательно должен обратиться к врачу (сделать это нужно как можно быстрее).

При возникновении необходимости специалист назначит исследование мокроты и рентгенологическое обследование органов грудной клетки.

Больному туберкулезом назначают комбинацию из нескольких препаратов, которые дополняют друг друга. Курс лечения длится не менее шести месяцев. В случае мультирезистентной формы - не менее 20-24 месяцев.

Пациент должен придерживаться всех назначений и рекомендаций врача и ни в коем случае не прерывать начатое лечение.

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