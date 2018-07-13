Немедленно идите к врачу: украинцев предупредили о первых симптомах туберкулеза

Украина находится на втором месте в Европе по количеству больных туберкулезом
Украина занимает второе место по количеству новых случаев мультирезистентного туберкулеза в Европе, первое - Беларусь. Украинцам рассказали, когда надо немедленно обращаться к врачу, передает ТСН.
По данным исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун, почти каждый четвертый случай в Украине - это мультирезистентный туберкулез, который не подлежит лечению эффективными препаратами.
Специалисты утверждают, что высокие цифры заболеваемости в Украине обусловлены прежде всего уровнем жизни подавляющего большинства населения.
Многие граждане не обращаются вовремя к врачам. Кроме того стоит отметить, что флюорография является неэффективным методом выявления болезни легких.
В Минздраве считают, что семейные врачи должны отказаться от массовой флюорографии в пользу анкетирование общего населения. Медики должны узнать у пациентов, имеют ли они ВИЧ, контактировали ли с человеком с туберкулезом, беспокоит ли их кашель или температура. В случае выявления симптомов, которые могут свидетельствовать о туберкулезе, необходима дальнейшая диагностика - рентгенологическое обследование и бактериолоичне исследования мокроты.
Инфографика (tsn.ua)
В Центре общественного здоровья Минздрава рассказали, что нужно знать о туберкулезе:
Следует подчеркнуть, что в Украине лечение противотуберкулезными препаратами бесплатное.
Кто находится в группе риска:
Отмечается, что резистентными формами чаще всего болеют люди, которые не употребляют противотуберкулезных препаратов регулярно, пациенты, которые не употребляют все рекомендованные врачом противотуберкулезные препараты; те, у кого развился повторно туберкулез после употребления противотуберкулезных препаратов, а также люди, которые имели контакты с больным резистентной формой туберкулеза.
Симптомы, которые могут свидетельствовать о туберкулезе:
Если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта, диабет или иммуносупрессивные заболевания; серьезный стресс в течение последних трех месяцев, если человек принимает иммуносупрессивные препараты (стероидные противовоспалительные препараты, химиотерапия) - необходимо быть осторожным.
Лучший способ профилактики туберкулеза - это здоровый образ жизни. Кроме того нужно избегать чрезмерных стрессов, не иметь вредных привычек и зависимостей, своевременно обращаться за медицинской помощью, выполнять рекомендации врача по профилактике заболеваний.
Как проходит лечение туберкулеза:
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