Немедленно идите к врачу: украинцев предупредили о первых симптомах туберкулеза

STYLER Красота и Здоровье 13.07.2018 - 17:00
Фото: УНИАН Фото: УНИАН

Украина находится на втором месте в Европе по количеству больных туберкулезом

Украина занимает второе место по количеству новых случаев мультирезистентного туберкулеза в Европе, первое - Беларусь. Украинцам рассказали, когда надо немедленно обращаться к врачу, передает ТСН.

По данным исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун, почти каждый четвертый случай в Украине - это мультирезистентный туберкулез, который не подлежит лечению эффективными препаратами.

Специалисты утверждают, что высокие цифры заболеваемости в Украине обусловлены прежде всего уровнем жизни подавляющего большинства населения.

Многие граждане не обращаются вовремя к врачам. Кроме того стоит отметить, что флюорография является неэффективным методом выявления болезни легких.

В Минздраве считают, что семейные врачи должны отказаться от массовой флюорографии в пользу анкетирование общего населения. Медики должны узнать у пациентов, имеют ли они ВИЧ, контактировали ли с человеком с туберкулезом, беспокоит ли их кашель или температура. В случае выявления симптомов, которые могут свидетельствовать о туберкулезе, необходима дальнейшая диагностика - рентгенологическое обследование и бактериолоичне исследования мокроты.

Немедленно идите к врачу: украинцев предупредили о первых симптомах туберкулеза
Немедленно идите к врачу: украинцев предупредили о первых симптомах туберкулеза
 

Инфографика (tsn.ua)

В Центре общественного здоровья Минздрава рассказали, что нужно знать о туберкулезе:

  • Это инфекционное заболевание, которое вызывает микобактерия туберкулеза. Заболеть может каждый.
  • Туберкулез лечится, даже мультирезистентная форма, устойчивая к двум наиболее эффективным препаратам (изониазида и рифампицина).
  • Нельзя заниматься самолечением. Если вы заметили хотя бы один из симптомов - немедленно обратитесь к врачу. Больные туберкулезом без лечения могут жить в течение нескольких лет, при этом заражать окружающих. Обострение туберкулеза может сопровождаться высокой температурой и мучительным кашлем с кровохарканьем, одышкой.
  • Заразиться туберкулезом здоровый человек может через инфицированный микобактериями туберкулеза аэрозоль, который выделяется больным заразной формой во время кашля или разговора.
  • Сначала болезнь протекает скрыто. Часто человек не обращает внимания на длительное плохое самочувствие или пытается лечить симптомы как "простуду".

Следует подчеркнуть, что в Украине лечение противотуберкулезными препаратами бесплатное.

Кто находится в группе риска:

  • ВИЧ-инфицированные лица.
  • Лица, контактирующие с больными туберкулезом (семейные или профессиональные контакты).
  • Люди с заболеваниями, приводящими к ослаблению иммунитета.
  • Курильщики и люди, злоупотребляющие алкоголем или которые употребляют наркотики.
  • Мигранты и беженцы из регионов с высокой заболеваемостью туберкулезом.
  • Лица, находящиеся за чертой бедности, безработные.
  • Лица без определенного места жительства (бездомные).
  • Пациенты психиатрических учреждений.
  • Задержанные и арестованные лица, а также лица, освободившиеся из заключения.
  • Работники пенитенциарных учреждений, психиатрических учреждений и работники учреждений здравоохранения, которые часто контактируют с больными туберкулезом или проводят соответствующие исследования.

Отмечается, что резистентными формами чаще всего болеют люди, которые не употребляют противотуберкулезных препаратов регулярно, пациенты, которые не употребляют все рекомендованные врачом противотуберкулезные препараты; те, у кого развился повторно туберкулез после употребления противотуберкулезных препаратов, а также люди, которые имели контакты с больным резистентной формой туберкулеза.

Симптомы, которые могут свидетельствовать о туберкулезе:

  • Кашель продолжительностью более двух недель.
  • Повышение температуры тела продолжительностью более двух недель.
  • Уменьшение веса тела по неопределенным причинам.
  • Повышенная потливость, особенно ночью.
  • Повышенная утомляемость слабость в последнее время.
  • Появление одышки при незначительной физической нагрузке.
  • Боль в грудной клетке.
  • Контакт с больным туберкулезом в течение последних шести месяцев.

Если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта, диабет или иммуносупрессивные заболевания; серьезный стресс в течение последних трех месяцев, если человек принимает иммуносупрессивные препараты (стероидные противовоспалительные препараты, химиотерапия) - необходимо быть осторожным.

Лучший способ профилактики туберкулеза - это здоровый образ жизни. Кроме того нужно избегать чрезмерных стрессов, не иметь вредных привычек и зависимостей, своевременно обращаться за медицинской помощью, выполнять рекомендации врача по профилактике заболеваний.

Как проходит лечение туберкулеза:

  • Пациент обязательно должен обратиться к врачу (сделать это нужно как можно быстрее).
  • При возникновении необходимости специалист назначит исследование мокроты и рентгенологическое обследование органов грудной клетки.
  • Больному туберкулезом назначают комбинацию из нескольких препаратов, которые дополняют друг друга. Курс лечения длится не менее шести месяцев. В случае мультирезистентной формы - не менее 20-24 месяцев.
  • Пациент должен придерживаться всех назначений и рекомендаций врача и ни в коем случае не прерывать начатое лечение.

Кстати, Styler рассказал, что изменилось в украинской медицине с 1 июля.

В Министерстве здравоохранения обнародовали перечень услуг первичной медицинской помощи, которые являются бесплатными и гарантированы государством.

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