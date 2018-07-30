"Нужен отдых": Супрун развенчала мифы о самой популярной болезни печени

Фото: РБК-Украина

Украинцам порекомендовали соблюдать здоровый образ жизни

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун объяснила, почему нужно беречь свою печень и как вылечить жировую болезнь. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Даже если вы расслабились и отдохнули на этих выходных, как никогда в жизни, некоторые работали на полную! И это ваша печень. Среди ее задач множество важных для нашей жизни дел, которые она должна выполнять 24 часа в сутки: участвовать в пищеварении, заниматься обменом белков, жиров и углеводов, нейтрализовать токсины", - объяснила Супрун.

Она добавила, что необходимо время от времени давать печени отдохнуть, "чтобы поддержать в непростой работе".

Супрун рассказала, как именно можно помочь своей печени, чтобы она, к примеру, не заболела самым распространенным заболеванием печени на сегодняшний день – жировой болезнью.

"Она возникает, когда в печеночных клетках нарушается обмен веществ, что приводит к дистрофическим изменениям органа", - объяснила и. о. министра.

Супрун отметила, что есть много мифов о лечении жировой болезни.

Врач-гастроэнтеролог Наталья Дынник объяснила, что действительно поможет выздороветь:

"Обычно болезнь имеет бессимптомный характер, поэтому для пациентов становится неожиданностью, когда при проведении ультразвукового исследования они слышат: "у вас имеется "стеатоз" или "гепатоз" печени". Или же при получении результатов анализа крови установлено повышение печеночных проб", - отметила она.

Фото: Печень (facebook.com/ulanasuprun)

"Эти показатели свидетельствуют, что в печени человека начались изменения, вызванные жировой дистрофией печени. Они могут возникнуть по двум причинам - употребление алкоголя и избыточное отложение висцерального жира - при ожирении", - объяснила Супрун ссылаясь на врача.

Она подчеркнула, что это заболевание чрезвычайно опасно. Оно может перейти в фазу воспаления, и привести к другим серьезным недугам: цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома, может способствовать развитию сахарного диабета и сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как инсульты и инфаркты.

"Довольно часто люди начинают искать чудо-таблетку или "курс капельниц", но данное лечение не приносит устойчивого эффекта и не избавляет от самой причины заболевания. И здесь есть хорошая новость - здоровый образ жизни поможет вылечиться!" - отметила она.

По данным Супрун, самое эффективное средство в лечении жировой болезни печени на сегодня - модификация образа жизни.

"Уменьшение массы тела на 7-10% путем диетических рекомендаций и занятий спортом. И, конечно, ограничением употребления алкоголя, если он является основным фактором заболевания", - рассказала Супрун.

"Именно изменения образа жизни с помощью здоровых диетических привычек и физической активности (ходьба минимум 10 000 шагов в день, аэробные тренировки как минимум 30-минутные три раза в неделю) приводят к нормализации уровня печеночных ферментов в сыворотке крови, уменьшение жировой инфильтрации печени, снижению степени воспаления печени и также к снижению фиброза печени", - отметила эксперт.

"К сожалению, ни один ученый мира еще не придумал лекарства, которые заменят здоровый образ жизни. Зато во многих случаях это и является залогом отличного самочувствия и долголетия", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что длительное время заболевания печени не проявляются яркой симптоматикой.

"Поэтому каждому следует периодически проходить скрининг - осуществлять ультразвуковое исследование брюшной полости и узнавать уровень печеночных проб", - написала Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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