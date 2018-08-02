Остаемся всегда здоровыми и красивыми: известный диетолог поделилась секретами питания

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Эксперт раскрыла некоторые "фишки" правильного питания

Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала о нескольких правилах питания для того, чтобы всегда оставаться здоровым, красивым, жизнерадостным и полным энергии. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Во-первых, никогда не следует пропускать завтрак в первые 1-2 часа после сна, поскольку это залог активной работы желудка на протяжении всего дня.

Также надо есть небольшими порциями по 4-5 раз в день каждый 3-4 часа. "Важно, чтобы прием пищи давал вам ощущение сытости на 3-4 часа. Между приемами пищи ничего не кушать и не пить кофе с молоком", - сообщила Светлана.

Диетолог отметила, что следует делать акцент на пище растительного происхождения. Овощи хорошо утоляют голод и обладают одновременно минимальным количеством калорий.

Также требует выпивать достаточное количество воды. Специалист рассказала, что нормой считается 1,5-2 литра воды в день. "Также рекомендую выпить стакан воды при возникновении чувства голода, ведь это вполне может оказаться обыкновенная жажда", - сказала она.

Сладкое следует есть только утром после еды тем, кому сложно обходиться совсем без него. Утром, потому что тогда организм работает активнее, и калории сжигаются более эффективно.

"Мы высыпаемся и проводим достаточно времени на свежем воздухе. Без крепкого здорового сна и насыщения кислородом организму сложно будет восстанавливать энергию и сжигать жиры", - добавила диетолог.

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