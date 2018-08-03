Пищевые отравления: в МОЗ дали рекомендации о том, как избежать кишечных инфекций

Фото: больница (facebook.com/screennews.ad)

Специалисты рассказали о том, как правильно покупать, хранить и готовить продукты

Жаркая летняя погода создает идеальные условия для распространения возбудителей, которые вызывают кишечные инфекции. Специалисты министерства охраны здоровья рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя от пищевых отравлений.

Они отмечают, что в организм человека такие возбудители попадают тремя путями: испорченные продукты, некачественные пищевые продукты или грязные руки.

Медики напоминают, что основными причинами возникновения острых кишечных инфекций являются:

- элементарное несоблюдение правил личной гигиены,

- несоблюдение технологии приготовления блюд;

- несоблюдение условий и сроков хранения сырья и готовых блюд;

- употребление некачественных пищевых продуктов, содержащих в себе возбудитель заболевания и тому подобное.

Для того, чтобы не заразиться кишечными инфекциями при покупке готовых продуктов, нужно помнить о таких правилах:

- не покупайте продукты питания или готовые блюда в местах несанкционированной торговли;

- не покупайте блюда, даже если есть малейшие сомнения в безопасности хранения или приготовления продукта;

- в магазине кладите готовые блюда в корзину уже после остальных продуктов, которые вы хотите приобрести. Так они дольше будут оставаться охлажденными;

- не оставляйте готовую еду на столе дольше чем на 2 часа. Ни в коем случае не храните пищу, которая осталась после пикника;

- тщательно мойте руки с мылом перед едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета.

Фото: МОЗ

Кроме того, обязательно нужно пользоваться простыми правилами профилактики.

К ним относится: личная гигиена; тщательное мытье рук перед едой, а также после прогулки на улице и после туалета; содержание в чистоте всех поверхностей и кухонных приборов, которые используются для приготовления пищи; пользование индивидуальной посудой; не допускайте насекомых и животных в помещения, где готовится еда и хранятся продукты; детскую посуду и игрушки – обдавайте кипятком;

Во время готовки: для обработки сырых используйте отдельные кухонные приборы (ножи, доски для приготовления и т.п.); отдельно готовьте и храните сырые и готовые к употреблению пищевые продукты (сырое мясо, птицу, рыбу, овощи, фрукты и т.д.); хорошо проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и рыбу; используйте пищевые продукты, обработанные с целью повышения их безопасности, например, пастеризованное молоко; мойте и обдавайте кипятком фрукты и овощи, особенно в случае потребления их в сыром виде; не употребляйте продукты с истекшим сроком годности, использовать для приготовления пищи только свежие продукты питания; не давайте маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца и др.

Фото: МОЗ

Хранение продуктов: следуйте соответствующего температурного режима при хранении пищевых продуктов (не оставляйте приготовленные продукты питания при комнатной температуре более чем на 2:00); при транспортировке и хранении пищевых продуктов используйте чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов и т.д.);

Вода: используйте безопасную воду, не пейте воду из непроверенных источников; употребляйте бутилированную воду или охлажденную кипяченую воду; НЕ купайтесь в непроточных водоемах, в местах несанкционированных пляжей, избегайте заглатывания воды во время купания.

Фото: МОЗ

Если все-таки отравление произошло и появились такие симптомы, как повышение температуры тела, головная боль, интоксикация, рвота, жидкий стул, боль в животе, сыпь, то нужно немедленно обратится к врачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

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А ранее известный врач-инфекционист рассказала, что нужно делать при пищевых отравлениях.

Видео: РБК-Украина