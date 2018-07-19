"Пригодятся всегда": Супрун призвала есть как можно больше овощей

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По словам Супрун, овощи - надежная защита от многих болезней

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун призвала украинцев употреблять овощи. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Супрун рассказала, что медицинские эксперты и врачи из всего мира постоянно призывают добавлять больше овощей в свой рацион. Например, Британская Национальная служба здоровья (National Health Service, NHS) и Американское онкологическое общество (American Cancer Society) советуют ежедневно кушать 5 порций овощей и фруктов. Одна порция - это 80 граммов.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

По ее словам, овощи - надежная защита от многих болезней.

"Богатый на овощи рацион уменьшает риски появления сердечно-сосудистых болезней, диабета 2-го типа, ожирения и некоторых видов рака. Кроме того, помогает уменьшить риск образования камней в почках и потери костной ткани", - рассказала Уляна.

Ученикам и студентам глава Минздрава также советует употреблять овощи, ведь они полезны для мозга.

Также употребление овощей помогает предотвратить тяжелые болезни.

"Антиоксиданты в составе овощей, противодействуют повреждению клеток и помогают предотвратить атеросклероз, болезнь Альцгеймера и Паркинсона", - отметила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Кроме того и. о. министра утверждает, что овощи предотвращают стресс.

"Через эмоциональное истощение люди склонны переедать. Однако много овощей содержат питательные вещества, а также жирные кислоты омега-3. Они помогают бороться с тревожностью и депрессией", - сказала она.

Употребление овощей поможет тем, кто хочет привести себя в форму и похудеть.

"В овощах содержится клетчатка, которая необходима для быстрого насыщения без вредных калорий. Одновременно вместе с овощами вы потребляете больше полезных и питательных веществ", - говорит Уляна.

Для людей, которые проводят много времени за компьютером, овощи тоже полезны – они улучшают зрение и предотвращают риск появления болезней глаз. Например, бета-каротин, содержащийся в моркови, успешно борется с макулярною дегенерацией сетчатки и катарактой.

"Поэтому не забывайте есть овощи при любой удобной возможности и будьте здоровы", - подытожила Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Уляна Супрун дала полезные советы, что делать в случае заражения бешенством или после контакта с больным животным.

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