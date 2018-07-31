Революционные изменения: как теперь будут лечить гепатит в Украине

Фото: Лечение гепатита в Украине (pixabay.com)

Лечение вирусных гепатитов в Украине станет более доступным, а новый препарат начали закупать по рекордно низкой цене

На днях по всему миру прошли мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с гепатитом. Ежегодно серию событий, посвященных борьбе с этой болезнью проводят 28 июля - в день рождения вирусолога Баруха Бламберга, лауреата Нобелевской премии за прорыв в изучении этиологии вирусных гепатитов.

Особенно для здоровья человека опасны гепатиты В и С, на которые приходится около 96% смертности от всех видов вирусных гепатитов. Они могут долго протекать бессимптомно, иногда даже в течение десятилетий. В 2015 году с хроническим гепатитом В в мире жили 257 миллионов человек, а с гепатитом с – 71 миллион. В Украине - почти 53 тысячи больных гепатитом С.

Накануне Всемирного дня борьбы с гепатитом в Украине появилась хорошая новость: уже с этого года украинские пациенты получат наиболее эффективное лечение гепатита С, а государство закупит лекарства против этой болезни по беспрецедентно низкой цене.

Впервые в Украине Минздрав начал закупать лекарства против вирусного гепатита С всего за 89 долларов. Это стало самой низкой ценой за всю историю государственных закупок на современное лечение этой болезни, сообщают в Минздраве. Для других стран стоимость такого препарата составляет от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. О закупке нового препарата сообщили на пресс-конференции в Киеве.

“Гепатит С - больше не приговор”

По словам и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, в Украине планируют сократить количество заболеваемости вирусными гепатитами не только непосредственно лечением, но и с помощью ранней диагностики.

"По последним оценкам, около 5% украинцев инфицированы вирусом гепатита С. Многие из них даже не знают о своем статусе. Тестирование будет доступным и простым через семейных врачей. Уже в этом году семейные врачи будут получать тест-наборы для диагностики гепатита С и ВИЧ", - говорит Уляна Супрун.

Сейчас в Украине официально зарегистрировано почти 53 тысячи больных гепатитом С. При этом много кто не становится на учет и не лечится, потому что не верит, что им помогут, поэтому эти цифры на самом деле значительно выше, добавляет и.о. министра.

Фото: И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун (uacrisis.org)

"Но гепатит С - больше не приговор. Все, кто будут стоять в очереди на лечение этой болезни, будут получать качественное лечение бесплатно начиная с этого года. В 2018 году лечение гепатита С за государственный счет пройдут около 6 тысяч пациентов. Это те, кто нуждаются в лечении немедленно, потому что имеют или конфекцию с ВИЧ или осложнения. Дополнительно в этом году пролечат 2,5 тысячи человек, которые стоят в очереди на лечение. Ожидается, что с 2019 будут лечить гораздо больше людей", - пояснила Уляна Супрун.

Отныне Минздрав будет закупать инновационный курс лечения, который стоит не 8,5 тыс долларов, как в США, а 89 долларов. Пациенты будут принимать курсом продолжительностью в 12 недель таблетки, эффективность которых составляет почти 90%.

"Это лекарства, которыми пользуются в США, Канаде. Курс лечения будет идти через государственную программу. Кроме того, по такой же цене эти лекарства можно будет купить в аптеках. Это поможет тем, кто не может ждать очереди и хочет купить препараты сам", - добавила Уляна Супрун.

Также Минздрав будет разрабатывать стратегию борьбы с вирусными гепатитами, чтобы иметь системный подход в предупреждении болезней и их раннем выявлении.

В 2019-м можно будет пролечить 50 тысяч человек

Вирусные гепатиты В и С – угроза системе здравоохранения не только в Украине, но и во всем мире, говорит генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита.

"Среди самого высокого уровня риска заболеть – представители так называемых "ключевых групп". Это потребители инъекционных наркотиков, среди которых распространенность гепатита С достигает 60%. Также - лица, оказывающие сексуальные услуги за плату. Среди них гепатит С имеют около 11%. К сожалению, в последнее время среди ветеранов АТО тоже увеличилось количество заболеваемости из-за риска травмирования, переливания крови или инъекций в условиях боевых действий. Среди них распространенность вирусных гепатитов составляет 8-10%", - комментирует специалист.

Фото: Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита (слева) (uacrisis.org)

В 2013 году смогли пролечить 193 пациентов с вирусными гепатитами за средства госбюджета, в 2014 году таких пациентов было 476, сообщает он. В 2018 году государство уже может пролечить около 6 тысяч пациентов. Благодаря снижению цены, которую достигли в этом году, в следующем 2019 году смогут пролечить около 50 тысяч человек.

"Сейчас на учете состоит 2,5 тысячи человек, и если будем действовать такими темпами, то в следующем году полностью ликвидируем очередь на лечение. Также планируется увеличение доступа к диагностике. Она станет доступной в том числе и на уровне первичной медицинской помощи", - добавляет Владимир Курпита.

Как предотвратить гепатиты В и С?

Гепатит С – это именно та болезнь, от которой нет специфической профилактики, нет прививок, напоминают специалисты.

"Единственными средствами предотвращения является скрининг крови и стерилизация оборудования, использование одноразовое оборудования, смена перчаток, стерилизация инструментов. Конечно, это должно быть не только в больницах, но и в салонах красоты и парикмахерских", - говорит Владимир Курпита.

Гепатит В на сегодня диагностирован у 20 тысяч украинцев, говорит он.

"Вот уже в случае гепатита В мы имеем современный метод профилактики – это вакцинация. Хочу подчеркнуть, что в Украине вакцинация против гепатита В включена в Календарь прививок, она сейчас доступна и делается детям трижды. Это полностью защищает от болезни во взрослом возрасте. Поэтому вакцинироваться очень важно", - подчеркивает он.

Гепатит В несет угрозу в том числе и потому, что вирус, который его вызывает, долго остается активным вне организма: он может быть живым в течение 7 дней и при этом сохранять способность вызвать инфекцию.

Гепатит В чаще всего распространяется от матери ребенку (перинатальная передача) и через инфицированную кровь (горизонтальная передача). Также может передаваться через слизистые оболочки кожи (например, во время полового акта). Также - во время нанесения татуировок, использовании лезвий для бритья и других подобных предметов, где может остаться кровь. И, кроме того, во время косметических и стоматологических процедур.

“Буду брать кредит в банке, чтобы вылечить своего сына”

"Ранее, по старым схемам лечения, я потратил около года на лечение гепатита. Курс лечения стоил 12 тысяч долларов! Я - один из тех немногих, кто попал в статистику людей, которые выжили во время эпидемии гепатита С в Украине. И я очень рад, что наша медицина наконец получила рецепт, как остановить эпидемию для двух миллионов людей. Как не странно, этот рецепт – в стоимости препарата”, - говорит Дмитрий Шерембей, председатель Всеукраинской сети ЛЖВ.

Фото: Дмитрий Шерембей, председатель Всеукраинской сети ЛЖВ (uacrisis.org)

На пресс-конференцию он принес две банки препарата, цена на который для Украины значительно снижена.

“Вот перед вами две банки препарата. Если вы переедете границу Украины, то цена за него сразу возрастет. Чтобы человек излечился, нужно будет заплатить временем до 150 тысяч долларов за эти банки! Это наиболее дорогостоящий препарат для лечения гепатита С. В некоторых странах одна такая таблетка стоит дороже, чем грамм золота! Сейчас для Украины это ценовой барьер преодолен”, - говорит Дмитрий Шерембей.

По его словам, многие из тех людей, кому нужно было такое лечение гепатита С, не дожили до сегодняшнего дня.

“Сравнительно недавно, лет шесть назад я был в больнице, где мама лечила дорогими препаратами своего сына, молодого парня, от гепатита С. Они продали абсолютно все, что было у них в деревне, чтобы оплатить половину курса лечения! Половина курса – это 6 месяцев уколов. Я их спросил: “Вы же понимаете, что половина курса - это еще не все лечение, и его надо пройти полностью? Где вы будете брать деньги на вторую часть?” Женщина сказала: “Буду брать кредит в банке на то, чтобы вылечить своего сына”. Поэтому это не просто революционные перемены. Это шанс жить для большого количества людей. Сейчас гепатиты такими препаратами будут лечить за три месяца”, - говорит он.

За счет чего удалось удешевить препарат для Украины? В Минздраве говорят, что это сделали за счет долгих переговоров на разных уровнях - активистов, представителей Министерства, представителей пациентских организаций. Говорят, что переговоры шли около двух лет.

В Украине будет доступна генерическая версия препарата, которая выпускается по лицензии от компании, которая производит оригинал и гарантирует качество и безопасность препарата, говорят эксперты.

“Украина здесь не уникальна. Такое предложение актуально для стран, которые заявили о готовности внедрять эффективное лечение вирусных гепатитов. Грузия, Беларусь тоже получили такое предложение, но они еще только начинают эту программу”, - говорит Владимир Курпита.

Как не заболеть гепатитом?

Как противодействовать вирусным гепатитам на уровне больниц, салонов красоты, парикмахерских?

По словам экспертов, если любые услуги связанные с контактами с кровью, надо убедиться, что все инструменты продезинфицированы или являются одноразовыми.

Фото: "Гепатит С – излечимая болезнь, о которой можно будет забыть. Это надо передать пациентам, ведь господствуют мифы, что он не лечится", - Владимир Курпита (pixabay.com)

“Если назначаются медикаменты, принимать перорально безопаснее, чем когда вам делают инъекции. Использование презерватива, к счастью, также предотвращает заболеваемости. Основная наша задача – как урегулировать использование стерильного инструментария в немедицинских учреждениях. Согласно требованиям по лицензированию, учреждение должно соответствовать критериям, а лицензии им выдают органы местной власти. Министерство готово пересмотреть эти лицензионные условия и влиять на механизм, как это можно контролировать”, - говорит Владимир Курпита.

Важно, чтобы клиенты спрашивали в заведениях, инструменты одноразовые или стерильные. Ульяна Супрун призвала украинцев самих проверять и спрашивать, продезинфицированы ли инструменты.

Также эксперты призвали не лечить вирусные гепатиты сомнительными препаратами.

“Хочу подчеркнуть: гепатит С и В – вирусные болезни, которые не лечатся Эссенциале, маслом расторопши, какими-то другими средствами или водой. Они лечатся именно противовирусными препаратами. Гепатит С – излечимая болезнь, о которой можно будет забыть. Это надо передать пациентам, ведь господствуют мифы, что єто не лечития, или что против гепатита можно всю жизнь принимать условный Эссенциале”, - говорит Владимир Курпита.

Однако в этом году для лечения вирусных гепатитов все еще будут использовать интерфероны - менее эффективные препараты, которые имеют больше побочных эффектов. В этом году еще будет действовать схема 50 на 50: и интерфероны, и новые препараты. В следующем году количество интерферонов планируют уменьшить, а использование более эффективных лекарств - увеличить.

“От интерферонов полностью отказаться для гепатита В не сможем. Но раньше, чтобы выбрать курс лечения, надо было определить, какой именно тип вируса у человека (всего шесть типов), и лишь тогда назначать лечение. А этот препарат, который мы начали закупать, подходит для лечения любого типа вируса гепатита С”, - говорит Курпита.

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