"Серьезная угроза": эксперты рассказали, кто больше всех рискует заболеть гепатитом

Фото: Гепатит в Украине (pixabay.com)

Гепатит в Украине будут лечить бесплатно новыми лекарствами

Вирусные гепатиты В и С – это серьезная угроза всей системе здравоохранения не только в Украине, но и во всем мире, говорит генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве.

Он рассказал, кто имеет самый большой риск заболеть гепатитом С.

"Среди самого высокого уровня риска заболеть – представители так называемых "ключевых групп". Это потребители инъекционных наркотиков, среди которых распространенность гепатита С достигает 60%. Также - лица, оказывающие сексуальные услуги за плату. Среди них гепатит С имеют около 11%. К сожалению, в последнее время среди ветеранов АТО тоже увеличилось количество заболеваемости из-за риска травмирования, переливания крови или инъекций в условиях боевых действий. Среди них распространенность вирусных гепатитов составляет 8-10%", - комментирует специалист.

Фото: Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита (слева) (uacrisis.org)

Владимир Курпита напомнил, что каждый год в Украине лечат все больше пациентов с вирусными гепатитами бесплатно. В 2013 году смогли пролечить 193 пациентов за средства госбюджета, в 2014 году таких пациентов было 476, сообщает он.

В 2018 году государство уже может пролечить около 6 тысяч пациентов. Благодаря снижению цены на лекарства, которую достигли в этом году, уже в 2019-м году смогут бесплатно пролечить около 50 тысяч человек.

"Сейчас на учете состоит 2,5 тысячи человек, и если будем действовать такими темпами, то в следующем году полностью ликвидируем очередь на лечение. Также планируется увеличение доступа к диагностике. Она станет доступной в том числе и на уровне первичной медицинской помощи", - поясняет Владимир Курпита.

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