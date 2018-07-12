Шоколад не пустая избыточность: известный диетолог рассказала, как правильно употреблять шоколад

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Светлана Фус рассказала о пользе и вреде шоколада

Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала о том, как правильно употреблять шоколад и чем он может быть полезен. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Как известно, качество шоколада определяется тем, какой процент какао в нем находится. Чем выше процент – тем лучше качество шоколада, тем он полезнее для здоровья. В простом шоколаде 28% какао, в высококачественном – от 70% до 90%. В шоколад добавляют сахар, но чем больше содержится какао, тем меньше сахара, поэтому шоколад становится горьковатым на вкус", - написала в публикации Светлана.

Она рассказала, что какао-бобы, из которых изготавливается качественный шоколад – лидеры по содержанию проантоцианидинов. Они необходимы для поддержки структуры кожи, то есть, для ее красоты и упругости.

Горький шоколад с высоким содержанием естественных проантоцианидинов способствует нейтрализации свободных радикалов. Это замедляет процессы старения в организме. А еще антиоксидантное действие бобов в 20 раз выше, чем у витамина С.

"Кофеин и теобромин какао-бобов имеют стимулирующее действие на сердечно-сосудистую и нервную систему, позитивно влияют на когнитивные (познавательные) функции. Какао защищает кожу от УФ-излучения. В косметологии применяют разные шоколадные процедуры", - рассказала диетолог.

Также эксперт сообщила, что в шоколаде содержатся разные полезные вещества, такие как железо, кальций, магний, медь, что тоже положительно влияет на здоровье.

"Но шоколад достаточно калорийный продукт. В 100 г черного шоколада – 539 ккал, а молочного шоколада – 554 ккал. Это весомый аргумент для тех, кто имеет излишний вес тела или контролирует вес. Оптимальное количество употребления горького шоколада для взрослого человека составляет примерно 20 г, то есть 1-2/10 плитки шоколада в сутки", - сказала Светлана.

Также она порекомендовала употреблять этот продукт без добавок, поскольку любая добавка добавляет и больше калорий.

"Как видите, шоколад имеет много преимуществ тогда, когда мы выбираем хорошего качества и употребляем в небольшом количестве. Это существенно не повлияет на калорийность рациона и обеспечит организм необходимыми веществами. Не стоит считать шоколад пустой избыточностью. Выбирайте мудро", - добавила диетолог.

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