Синдром раздраженного кишечника: что это такое и как его лечить

Каждый пятый человек на планете страдает от этого заболевания

Каждый пятый по счету человек на планете страдает синдромом раздраженного кишечника. Многие люди просто игнорируют его и своевременно не проходят обследование в больнице. Таким образом, люди часто пропускают сигнал от организма о более серьезных болезнях, сообщает ТСН.

Что же такое СРК (Синдром раздраженного кишечника)? По сути, это функциональное расстройство пищеварения в кишечнике, не связанное с органическим поражением самого кишечника. Это связано с изменением частоты дефекации и формы стула.

СРК очень распространен - каждый пятый человек на планете страдает им. Стоит отметить, что среди женщин он встречается в два раза чаще, чем у мужчин.

Диагностируют его, как правило, спустя три месяца после того, как у пациента прослеживаются симптомы. К ним относят: боль в животе (как по характеру так и по локализации может быть разнообразной), чувство усиленной перистальтики кишечника, вздутие живота, урчание в животе, изменение стула (люди с СРК страдают от диареи, запора или просто неустойчивого стула), ложные позывы к дефекации.

Точно неизвестно что является причиной повышенной чувствительности кишечника, однако, к основным факторам медицина относит: генетический фактор, психоэмоциональное состояние (стрессы, депрессия, тревожность), нерациональное питание и режим, неправильный режим дня, гинекологические заболевания (в том числе и ПМС), изменение микрофлоры кишечника, перенесенные воспалительные заболевания кишечника.

Часто люди игнорируют СРК, принимая симптомы за "особенности организма" и, как следствие, своевременно не обращаются к врачу. При таком синдроме просто необходимо пройти всестороннее обследование ЖКТ, ведь не исключено, что под синдромом могут скрываться другие, достаточно серьезные заболевания.

Всего диагностируют четыре вида СКР: с запором, с диареей, смешанный и неспецифический тип.

Очень важно отличить синдром раздраженного кишечника от других заболеваний пищеварительного тракта, исключив органическую причину болезни. Чтобы его диагностировать, гастроэнтеролог направляет пациента на специальные анализы, среди которых общий анализ крови, мочи, кала, биохимический анализ крови, анализ кала для исключения паразитарного поражения, анализ кала на скрытую кровь.

Более детальную картину состояния кишечника даст УЗИ внутренних органов, колоноскопия (обследование толстого кишечника с помощью эндоскопа) и ряд других обследований, которые доктор назначит после осмотра и опроса пациента.

Что касаемо успешного лечения СРК, то без индивидуальной диеты не обойтись. Пациенту ее подбирает врач. Также больному назначают слабительные или закрепляющие, препараты для уменьшения количества газов и спазмолитики для снятия спазмов. Могут дополнительно назначить кишечные антисептики, ферменты и прочее.

Врачи рекомендуют незамедлительно пройти все необходимые обследования при обнаружении у себя СРК, поскольку он может значительно снижать качество жизни и являться сигналом о серьезных болезнях, находящихся на стадии развития или протекающих в латентной форме.

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