Тщательно мойте фрукты и овощи: в Украине обнаружена инфекция, которая может привести к смерти

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Если своевременно ее не диагностировать,то она может поразить нервную систему или мозг

Украинцам угрожает атака опасной инфекции – листериоза, она способна вызывать множество различных серьезных заболеваний. Об этом сообщает ТСН.

Очень важно своевременно диагностировать листериоз. Его первые симптомы легко перепутать с обычным пищевым отравлением. Если же инфекцию своевременно не диагностировать, то пострадает центральная нервная система или даже головной мозг.

Особую опасность болезнь представляет для пожилых людей со слабым иммунитетом, маленьких детей и беременных женщин, она может привести к летальному исходу. Отмечается, что в Украине уже один человек заболел листериозом.

Эксперты подозревают, что бактерия попала из Европы, там из-за нее умерли десять человек. По имеющимся данным вспышка болезни возникла из-за замороженной кукурузы, которую на рынки ЕС завозили из Венгрии. Сейчас ее активно изымают из продажи в Украине.

О появлении этой бактерии в нашей стране узнали из сообщения, которое журналистке прислали из магазина. Менеджеры попросили женщину, купившую у них замороженную смесь овощей, вернуть ее. Произошло это так: украинка совершила покупку, потом просто разморозила на сковородке. Ела как обычно, а после появились симптомы, похожие на отравление. Женщина срочно побежала в аптеку и купила лекарства. Пила очень много воды с электролитами, чтобы избавиться от неприятных ощущений. Замороженная смесь овощей была венгерского производства.

Известно, что основной путь заражения листериозом - через различные пищевые продукты. Новые случаи заболевания могут возникать из-за длительного инкубационного периода листериоза - 70 суток.

Чтобы не заразиться опасной инфекцией, специалисты настоятельно рекомендуют тщательнее готовить продукты перед употреблением. Отмечается, что лучший способ избавления от вредных бактерий - термическая обработка, попросту говоря, свежие овощи и фрукты следует ошпарить кипятком.

Напомним, недавно в метро также обнаружили опасную бактерию, которая может стать причиной пандемии по всему миру.

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