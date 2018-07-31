Тяжесть определяется обезвоживанием: известный врач-инфекционист рассказала, что нужно делать при пищевых отравлениях

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Специалист рассказала, в каким случаях нужно немедленно обратиться к врачу

Известный врач-инфекционист, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней национальном университете имени Богомольца Ольга Голубовская рассказала о том, что следует делать в первые часы после отравления. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что в последние дни из-за жары участились вспышки кишечных инфекций и поэтому она решила напомнить, как правильно лечить отравления в первые часы.

"Поскольку началась жара, продолжаются вспышки за вспышкой кишечных инфекций, хочу напомнить пациентам и докторам некоторые положения, связанные с тактикой ведения таких больных", - написала Голубовская.

Она сообщила, что первые клинические симптомы сальмонеллеза появляются от 2 часов до 3 суток.

"Время от употребления некачественного продукта до появления первых клинических симптомов при сальмонеллезе составляет от 2 часов до 3 суток, реже - до 7 суток, это так называемый инкубационный период, чем он короче, тем заболевание протекает тяжелее; при других пищевых отравлениях может быть от получаса до нескольких часов. При классическом сальмонеллезе симптомы интоксикации чаще опережают диспепсические расстройства (т.е. вначале - температура, затем - диарея); чем тяжелее заболевание, тем выше температура тела в дебюте", - отметила врач-инфекционист.

Она рассказала, что тяжесть течения болезни определяется степенью обезвоживания организма и дала рекомендации о том, как восполнить такую потерю.

"Тяжесть течения определяется, прежде всего, степенью обезвоживания, поэтому основное в лечении - это восполнение потери жидкости. При легком и умеренном обезвоживании вполне успешно можно применять так называемые оральные регидратационные смеси (ОРС), которые продаются в аптечной сети, они содержат в необходимом количестве электролиты и другие вещества, которые больной теряет при рвоте и поносе; если нет доступа к аптечной сети или нет возможности приобрести такую смесь, ее можно приготовить дома, смешав шесть чайных ложек сахара и одну чайную ложку соли без горки в одном литре безопасной воды ("вкус слез"). Помните, что потери электролитов часто сопровождаются разнообразными неприятными симптомами – от мышечной слабости, чувства нехватки воздуха до судорожного подергивания мышц и иногда даже панических атак и недостаточное восполнение нужного электролитного баланса (например, при употреблении минеральной воды вместо ОРС) не приводит к смягчению симптомов обезвоживания", - сообщила Голубовская.

Она отметила, что больному нужно давать пить специальную смесь столько, сколько он хочет.

"ОРС нужно давать больному столько, сколько он хочет (или может) выпить вплоть до прекращения диареи. В амбулаторных условиях удобны следующие рекомендации: после каждого жидкого стула детям моложе 2-х лет необходимо давать 50–100 мл жидкости, детям от 2 до 10 лет – 100–200 мл, детям более старшего возраста и взрослым столько жидкости, сколько им хочется. С целью профилактики обезвоживания достаточно принимать 10 мл/кг (для детей̆) или по 200 мл раствора (для взрослых) после каждого эпизода рвоты или жидкого стула, если, конечно, пациент может пить", - объяснила врач.

Кроме того, она сообщила, что есть некоторые напитки, которые категорически нельзя употреблять при отравлениях.

"Следует помнить, что некоторые жидкости нельзя принимать при диарейных заболеваниях: сладкие, подслащенные напитки, которые могут вызвать осмотическую диарею и гипернатриемию (газированные прохладительные напитки, фруктовые соки, чаи). Также не рекомендуется употреблять напитки, обладающие стимулирующим, мочегонным или слабительным действием, например, кофе, некоторые лечебные чаи", - дала свои рекомендации Голубовская.

Она добавила, что в некоторых случаях желательно промывание желудка, особенно, если отравление произошло недавно.

"Помните также, что промывание желудка, особенно если прошло менее 3-х часов после употребления недоброкачественного продукта желательно, но может быть опасно, если заболевание сопровождается развитием панкреатита, поэтому при сильных болях в животе, особенно опоясывающего характера, сразу обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением", - порекомендовала врач-инфекционист.

Также она сообщила, что при ухудшении состояния или если невозможно восполнить потерю жидкости, нужно немедленно обратиться к врачу.

"В любом случае высокая температура, рвота, понос, особенно при невозможности восполнять потери путём перорального (питье) употребления жидкости - это повод для немедленного обращения к врачу, госпитализации для начала внутривенной регидратации. Для лечения применяют также энтеросорбенты. Применение средств, ослабляющих перистальтику, таких, как лоперамид, должно быть согласовано с врачом, при некоторых состояниях они противопоказаны", - сообщила Голубовская.

Скриншот поста (facebook.com/ogolubovska)

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Видео: РБК-Украина