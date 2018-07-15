Ученые разоблачили миф о вредности бургеров

Иллюстративное фото (pixabay)

Специалисты назвали норму употребления фаст-фуда

Новое исследование показало, что при определенной норме бургеры совершенно безвредны для человеческого организма. Об этом сообщает "Телеграф".

Многие годы различные исследования доказывали, что бургеры – не самая лучшая еда. Основным аргументом было то, что в одном бургере содержится от 500 до 1000 калорий и чрезмерное увлечение фаст-фудом может вызвать ожирение и проблемы со здоровьем.

Но это утверждение опровергли китайские ученые из Сычуаньского университета. Они утверждают, что при определенной норме употребления бургеров – они безвредны для организма.

Фото: Бургер (pixabay)

Китайские эксперты провели специальное исследование, основанное на наблюдении за состоянием здоровья людей на протяжении нескольких лет.

Результат оказался совершенно непредсказуемым. Люди, которые позволяли себе полакомиться бургером не чаще двух раз в неделю, оказались абсолютно здоровы и на них употребление фаст-фуда совершенно не отразилось.

Ученые из Китая утверждают, что перекус блюдами быстрого питания не более двух раз в неделю, не принесут организму человека никакого вреда.

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