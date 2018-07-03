Ученые выяснили, сколько алкогольных попоек может выдержать сердце

Медики считают, что существует безопасная доза алкоголя

Американские ученые пришли к выводу, что молодой организм не способен пережить алкогольные вечеринки без последствий, если они проходят чаще одного раза в месяц. Об этом сообщается в результатах исследования, опубликованные в журнале Journal of the American Heart Association.

Медики собрали информацию о 4710 людях в возрасте от 18 до 35 лет и изучили, как часто и сколько каждый из них употреблял алкоголь. Оказалось, что если человек устраивал пьянку несколько раз в месяц, выпивая более пяти порций алкоголя за раз, то у него значительно повышалось кровяное давление и уровень сахара в крови.

Иллюстративное фото (pixabay.com/Free-Photo)

Таким образом, ученые выяснили, какая доза алкоголя является безопасной и позволит свести риски к минимум. Это 1-2 порции алкоголя для мужчин и одна – для женщин. При этом, следует считать за одну порцию 350 грамм пива, 100 грамм вина или 40 грамм крепких спиртных напитков.

Медики считают, что лучшим выбором будет полный отказ от алкоголя в молодом возрасте. Это станет наилучшей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

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