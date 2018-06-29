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Врачи рассказали, можно ли пить воду во время еды

STYLERКрасота и Здоровье        29.06.2018 - 20:59
Фото: pixabay.com/klimkin
Фото: pixabay.com/klimkin

Медики уверенны, что нужно пить, когда хочется

Врачи рассказали, вредно ли пить воду во время приема пищи. Об этом сообщает МОЗ.

"Потреблять достаточно жидкости важно людям любого возраста. Пить следует тогда, когда мы испытываем жажду, независимо от приемов пищи", - уверяют медики.

По словам врачей, единой нормы потребления воды не существует, поскольку нужда в гидрации зависит от температуры и влажности среды, а также активности, физического состояния и пищи, которую употребляет человек.

Тело детей содержит больше воды, потому им советуют пить на протяжении всего дня, особенно во время активных игр или занятий спортом.

"Еду можно запивать водой, а можно и не пить. Главное правило - пить, когда хочется", - добавили врачи.

Скриншот поста (facebook.com/moz.ukr)

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Теги: здоровье, врачи, вода
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