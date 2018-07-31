"Я один из немногих, кто выжил": в Украине стали доступными важные лекарства

Фото: Гепатит в Украине (pixabay.com)

Вылечиться от гепатита С сможет намного больше украинцев, чем это было раньше

Впервые в истории закупок препаратов для лечения гепатита С для украинцев будут закупать лекарства, которые стоят всего 89 долларов за курс. Это более чем в 20 раз дешевле, чем было ранее, сообщили представители Минздрава и пациентских организаций в Киеве.

Такие лекарства будут доступны бесплатно для тех, кто стоит в очереди на лечение, а также будут продаваться в аптеках по такой же цене – 89 долларов.

"Ранее, по старым схемам лечения, я потратил около года на лечение гепатита. Курс лечения стоил 12 тысяч долларов! Я - один из тех немногих, кто попал в статистику людей, которые выжили во время эпидемии гепатита С в Украине. И я очень рад, что наша медицина наконец получила рецепт, как остановить эпидемию для двух миллионов людей. Как не странно, этот рецепт – в стоимости препарата”, - говорит Дмитрий Шерембей, председатель Всеукраинской сети ЛЖВ.

Фото: Дмитрий Шерембей, председатель Всеукраинской сети ЛЖВ (uacrisis.org)

На пресс-конференцию Дмитрий Шерембей принес две банки препарата, цена на который для Украины значительно снижена.

“Вот перед вами две банки препарата. Если вы переедете границу Украины, то цена за него сразу возрастет. Чтобы человек излечился, нужно будет заплатить временем до 150 тысяч долларов за эти банки! Это наиболее дорогостоящий препарат для лечения гепатита С. В некоторых странах одна такая таблетка стоит дороже, чем грамм золота! Сейчас для Украины это ценовой барьер преодолен”, - говорит Дмитрий Шерембей.

По его словам, многие из тех людей, кому нужно было такое лечение гепатита С, не дожили до сегодняшнего дня.

“Сравнительно недавно, лет шесть назад я был в больнице, где мама лечила дорогими препаратами своего сына, молодого парня, от гепатита С. Они продали абсолютно все, что было у них в деревне, чтобы оплатить половину курса лечения! Половина курса – это 6 месяцев уколов. Я их спросил: “Вы же понимаете, что половина курса - это еще не все лечение, и его надо пройти полностью? Где вы будете брать деньги на вторую часть?” Женщина сказала: “Буду брать кредит в банке на то, чтобы вылечить своего сына”. Поэтому это не просто революционные перемены. Это шанс жить для большого количества людей. Сейчас гепатиты такими препаратами будут лечить всего за три месяца, а эффективность такого лечения достигает 90%”, - говорит он.

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Напомним, этой весной скандальная книга Дмитрия Шерембея стала самой дорогой в Украине.

Также стало известно, смогут ли обеспечить украинцев лекарствами в этом году с помощью госзакупок.