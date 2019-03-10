ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

13-летняя девочка за рулем авто устроила жуткое ДТП в Тернополе

STYLERЖизнь    10.03.2019 - 14:29
13-летняя девочка за рулем авто устроила жуткое ДТП в Тернополе
Фото: РБК-Украина

Девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована

В Тернополе 9 марта около 18:00 произошло ДТП с участием 13-летней девочки. Столкновение Subaru и Volkswagen Passat произошло на улице Бережанская. Об этом информирует dtp.kiev.ua в Facebook.

За рулем Subaru находилась 13-летняя девушка, которая в результате ДТП получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Тернопольскую областную детскую больницу.

Медики сообщили о состоянии пострадавшей: на данный момент девушка находится в коме. С водителем Volkswagen все в порядке.

Подписчикам данная ситуация показалась странной и не до конца понятной:

"Так кто виноват в ДТП? Девочка за рулем - это мы поняли, а виновник тоже она?" - интересуются некоторые пользователи.

"Может ей подарили на 8 Марта. Всякое бывает", - иронично подмечают другие.

Напомним, что во Львове таксист сбил человека на переходе. После того, как таксист на белом "ланосе" сбил мужчину, он провез его на капоте, пока тот не соскочил. Водитель даже не поинтересовался у человека, все ли у него нормально и просто уехал по своим делам.

Ранее сообщалось, что под Винницей пьяный 21-летний парень на Toyota устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибла одна женщина. По словам очевидцев, молодой человек в состоянии сильного алкогольного опьянения с большой скоростью ездил по городу.

В Киеве автомобиль въехал в троллейбус, есть погибший и пострадавшие В результате аварии в Луцке погиб журналист
Новости Украины ДТП
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь