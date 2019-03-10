13-летняя девочка за рулем авто устроила жуткое ДТП в Тернополе

Фото: РБК-Украина

Девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована

В Тернополе 9 марта около 18:00 произошло ДТП с участием 13-летней девочки. Столкновение Subaru и Volkswagen Passat произошло на улице Бережанская. Об этом информирует dtp.kiev.ua в Facebook.

За рулем Subaru находилась 13-летняя девушка, которая в результате ДТП получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Тернопольскую областную детскую больницу.

Медики сообщили о состоянии пострадавшей: на данный момент девушка находится в коме. С водителем Volkswagen все в порядке.

Подписчикам данная ситуация показалась странной и не до конца понятной:

"Так кто виноват в ДТП? Девочка за рулем - это мы поняли, а виновник тоже она?" - интересуются некоторые пользователи.

"Может ей подарили на 8 Марта. Всякое бывает", - иронично подмечают другие.

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