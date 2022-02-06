3 недорогих и доступных продукта, которые помогут похудеть

Эта "троица" первой приходит на ум всем худеющим. Но вы точно удивитесь, сколько пользы для здоровья в этих простых и дешевых продуктах.

Нутрициолог Катя Медушкина перечислила в Instagram три недорогих и доступных продукта, которые точно помогут вам похудеть.

1. Куриная грудка

КБЖУ: 113 / 23,6 / 1,9 / 0,4



Минимум калорий и жиров и максимум легкоусвояемого белка. Содержит три элемента, которые можно назвать коктейлем здорового сердца и крови.

Железо - важнейший компонент для строения клеток крови. При недостатке железа возникает железодефицитная анемия и ломается строительство гемоглобина. А гемоглобин - транспортер кислорода в клетки нашего тела. Именно с помощью кислорода идет расщепление и окисление жиров.

Витамин В6 обеспечивает обмен аминокислот и усиливает защитные функции организма. Он же необходим для выработки кровяных телец, гемоглобина и регулирует уровень гормонов

Магний нужен для работы мышц. А сердце - это тоже мышца. Регулирует сахар в крови и кровяное давление.



Хотите похудеть и иметь здоровое, налегайте на куриную грудку. Если вы недолюбливаете ее за “сухость”, вы просто не умеете ее готовить.



2. Гречка

КБЖУ: 313 / 12,6 / 3,3 / 62,1



Гречка - хороший поставщик клетчатки, улучшает моторику кишечника, богата магнием (что полезно для сердца). А порция гречневой каши в 170 г закрывает 98% потребности взрослого человека в магнии.

И еще кое-что, чего вы не ожидали, - гречка богата кальцием. Это обязательный продукт для женщин 40+, ведь в этом возрасте потребность в кальции возрастает.





В гречке много полезного кальция (фото: freepik.com)

3. Белокочанная капуста

КБЖУ: 27 / 1,8 / 0,1 / 4,1



Дешевый низкокалорийный продукт, который можно купить везде и в любое время года. Один листик капусты содержит 14% от суточной нормы витамина С. А если ее заквасить, то в два раза больше.

Витамин С - это мощный антиоксидант и залог крепкого иммунитета. Но квашеная капуста не рекомендуется тем, у кого повышенная кислотность желудка, есть предрасположенность к энтеритам и колитам. В этих случаях ешьте свежую.