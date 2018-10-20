"4 миллиарда долларов": Супрун рассказала, как украинцев обманывают на продаже лекарств

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Супрун заявила, что покупать нужно только те препараты, которые имеют доказанную эффективность

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, которая недавно развенчала миф о полезности лука против гриппа, рассказала, как сэкономить на лекарствах. Она считает, что около 4 миллиардов долларов можно было бы сэкономить, если бы украинцы не приобретали гомеопатические и фитотерапевтические препараты. Об этом она написала в Facebook.

"За последние 5 лет - это почти 4 миллиарда долларов на препараты, у которых отсутствуют научные основания для клинического применения. Здесь и гомеопатия, и лекарственные препараты растительного происхождения и другие средства без доказанной эффективности", — рассказывает и. о. министра здравоохранения.

Супрун отмечает, что такими препаратами являются гомеопатические и фитотерапевтические средства. Она сообщила, что одним из самых популярных препаратов по необоснованно высокой цене является препарат для инъекций из крови телят. Он назначается, как правило, при нарушениях кровообращения, диабетической полинейропатии, заболеваниях головного мозга, однако отсутствует в международных клинических рекомендациях.

Также и. о. министра здравоохранения Украины добавила, что на текущий момент разрабатывается законопроект, который поможет снизить частоту назначения неэффективных препаратов.

"Мы трансформируем систему здравоохранения, чтобы исключить ситуацию, когда украинцы тратят деньги на неэффективное лечение, зато пренебрегают действительно необходимой медицинской помощью. Параллельно с системными изменениями (введение международных протоколов лечения, Нацсписка, разработка законопроекта, который ограничивает рекламу лекарств, введение электронного здравоохранения) Министерство здравоохранения Украины ведет непрерывную просветительскую работу над опровержением мифов о недейственных способах лечения", — отмечает она.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

К своей публикации она прикрепила видео, созданное Радіо Свобода.

Видео: (facebook.com/ulanasuprun)

Также ученые "реабилитировали" некоторые продукты, считавшиеся вредными.

К слову, Уляна Супрун развеяла мифы о пользе новых гастрономических трендов.

Видео: (video.rbc.ua)