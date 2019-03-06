8 марта: Оксана Забужко эмоционально высказалась о празднике

Фото: Оксана Забужко (коллаж РБК-Украина)

Этот день стоит упоминать в контексте борьбы женщин за свои права, говорит знаменитая писательница

8 марта – день, который является праздничным весенним днем для многих женщин.

Однако для знаменитой украинской писательницы Оксаны Забужко, которая дала эксклюзивное интервью для Styler, этот день мало отличается от других дней в году.

"От всех других дней 8 марта для меня чем-то особенным не отличается. Да, мы его отмечали в советской школе. Однако сейчас – уже другие времена, и наполнять этот день особой культурой, которой он уже был наполнен – зачем? То, что я женщина, я праздную 365 дней в течение года! Если мужчина хочет сделать что-то хорошее для женщины, то можно это делать и в другие дни", - говорит она.

8 марта нужно рассматривать прежде всего как День борьбы женщин за свои права, а не день, наполненный стереотипами, среди которых – "мужчина должен приготовить ужин" или "обязательно надо дарить что-то женщине именно в этот день", - добавляет писательница.

По ее словам, в цивилизованном мире 8 марта - это именно тот повод, чтобы вспоминать и напоминать о борьбе женщин за свои права. При СССР "поднятие роли женщин" – это было скорее похоже на рабство, тогда как борьба женщин за свои права имеет значительно более глубокие корни и вообще другой контекст.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)

Так сложилось, что женщины в литературе менее описаны, чем мужчины, обращает внимание Забужко.

"Женщины начали писать о себе в мировой литературе не более как 200 с лишним лет назад, начиная от сестер Бронте и других. Немного раньше была Французская революция и другие крайне важные для становления роли женщин события. Но в целом все это произошло сравнительно недавно. И все это мы осмысливаем только сейчас", - говорит она.

Она вспоминает лекцию "Якими нас прагнете", во время которой два года назад говорила о феминизме в украинской литературе.

"В той лекции я акцентируюсь на том, что понадобился целый 20 век, нужно было, чтобы прошли 60-е, 70-е, и только в 80-е годы Юлия Кристева во Франции формулирует то понятие, которое сформулировала еще Леся Украинка в 1912-м нам своим "Камінним господарем", что сам по себе приход женщин в политику, в бизнес, в социальные структуры оказывается, вопроса не решает. А было много поколений, которые верили, что это все решит! Что достаточно допустить женщин к образованию, в политику, в экономику, и они сразу все облагородят. Оказалось – ничего подобного. Попадая в систему, женщины становятся не менее репрессивными, чем мужчины. Женщины способны на зло не меньше мужчин. Но и на добро, конечно, тоже способны", - говорит она.

Однако история дала нам множество поводов сейчас говорить о том, что День борьбы женщин за свои права – крайне важнен, потому дал нам то, что мы имеем в равенстве прав сегодня, добавляет Забужко.

Напомним, ранее Оксана Забужко рассказала о страшных злодеяниях русских спецслужб в Украине.

Также знаменитая писательница развеяла мифы о вражде между Украиной и Польшей.