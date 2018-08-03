"Абсурдные" обвинения: директор Волынского приюта отрицает насилие над детьми

Скриншот видео (facebook.com/volyntv)

Он считает, что следы крови еще не означают совершение насилия по отношению к детям

Директор детского приюта в Рожище Волынской области Леонид Матвийчук отрицает совершение насилия над детьми. Об этом он заявил в эфире "Суспільне. Волинь".

В учреждении во время плановой проверки у десятерых людей были обнаружены следы избиения и крови на одежде, как рассказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"О следах крови. Если вы у себя где-то увидите вещи в крови, то это не будет означать для вас сделать выводы, которые не имеют отношения или какая-то фантастика, которая не имеет отношения к той крови, которая появилась у вас. Это, мне кажется, один из разряда надуманных вещей, для того чтобы подогреть эту ситуацию", - сообщил директор приюта.

У Рожищенському притулку для дітей розслідують побиття неповнолітніх У Рожищенському притулку для дітей б'ють неповнолітніх. Про це нам розповіли представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Регіональний координатор Віталій Єлов і головний спеціаліст секретаріату зі столиці Олена Прашко без попередження приїхали у притулок для проведення моніторингу. Після чого туди викликали працівників поліції, прокуратури, служби у справах дітей та медиків. Опубліковано НСТУ - телеканал "Нова Волинь" Четвер, 2 серпня 2018 р.

Видео: в Рожищенском приюте для детей расследуют избиение несовершеннолетних (facebook.com/volyntv)

Он отметил, что за 20 лет в интернате были разные дети, в том числе и с судимостью. "И с ними находили общий язык", - сказал Матвийчук.

Директор приюта также добавил: "Какие-то недочеты не являются закономерностью и не могут служить тому, что капля крови может давать для развития каких-то версий, которые будут абсурдными с точки зрения нашего заведения".

Напомним, национальная полиция открыла уголовное производство по факту избиения воспитанников детского приюта в Волынской области.

Ранее сообщалось, что в Днепре была жестоко избита несколькими подростками девочка Елизавета. Позже стали известны подробности происшествия. В день инцидента Лиза гуляла во дворе со своими подругами. Они присели на лавочку, а дети дразнили Лизу из-за ее болезни.

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