"Аморальное поведение": как уволенная за фото в купальнике воспитательница стала жертвой мести заведующей

Детали конфликта резонансного увольнения воспитательницы в Ровенской области – в материале STYLER

История о воспитательнице детсада, которую менее чем за год успели дважды уволить "за аморальное поведение" из-за фото с отдыха в купальнике и объятиях мужа, успела разлететься далеко за пределы Ровенской области. У 27-летней Виты Черешневской в соцсети уже появилась своя группа поддержки, сторону девушки даже приняли коллеги из других стран. А сюжет ТСН о конфликте воспитательницы и заведующей всего за четыре дня собрал более миллиона просмотров.

Однако даже после всеукраинской огласки воспитательницу все еще не восстановили на работе, а дело приобрело новый оборот. Теперь 46-летняя заведующая детсадом Лариса Музыка, уволившая Черешневскую за "аморальные фото", обвиняет девушку не только в безнравственности, но еще и в мошенничестве. Музыка уверяет, что Черешневская "купила свои дипломы", а воспитательницей начала работать без должного образования, "обведя вокруг пальца" администрацию детсада.

На данный момент воспитательница и заведующая ждут заседания апелляционного суда, где Лариса Музыка планирует обжаловать решение о возобновлении Черешневской на работе. Вита признается: уже приготовилась к новым обвинениям в свой адрес. По словам девушки, заведующая пошла не просто на принцип – женщиной руководит старая обида. ­

Воспитательница объясняет, что все началось еще в 2013 году, когда работники детсада написали жалобу на заведующую Ларису Музыку, которая неуважительно относилась к своим сотрудникам. Конфликтную ситуацию вроде как смогли загладить, но вот заведующая "обидчиков" не забыла и начала постепенно увольнять "неугодных", среди которых – Вита Черешневская.

STYLER также попытался разобраться в ситуации и выяснить, кто же прав в истории с "аморальным увольнением", почему педагогов увольняют за фото в соцсетях и на чьей стороне закон.

Фото в купальнике VS "педагогический такт" воспитателя

Воспитательницу из села Бугаевка Ровенской области всего за семь месяцев успели уволить дважды. Оба раза за "аморальный проступок, не совместимый с продолжением работы".

Заведующая детсадом "Дивосвіт", где работала Вита Черешневская, - Лариса Васильевна Музыка увидела "аморальное поведение" своей бывшей сотрудницы в ее фотографиях с отдыха. Выяснилось, что воспитательнице "не комильфо" публиковать фото в купальнике с курорта, уж тем более в объятьях мужа, да еще и целующимися. Также "нехорошо" – фотографироваться с бокалом вина на новогодней вечеринке. Интересно, что "непристойные" фото Музыка собрала в отдельную папку, с которой доказывала свою правоту журналистам.

Именно с этими тремя фотографиями Лариса Музыка пришла в суд как с "неоспоримым фактом аморального поведения" воспитательницы (фото: из архива Виты Черешневской)

"Сколько раз мы пытались ей доказать, что это некрасиво, что ты педагог. Человек должен иметь педагогический такт… Я тоже женщина. Согласитесь, что я на свои 46 лет довольно не паршиво выгляжу – я могла бы себе позволить еще и не такие фотографии, но я понимаю, что я педагог, руководитель… Согласитесь, вы часто видели, чтобы женщина на мужчине ездила? Тогда мы не будем детям говорить, что аист принес детей. Аист не принес, потому что они видят. Это уже интим вообще показан – там рука на попе. Это уже невозможно смотреть на этих голых людей! И она уже своего мужа начинает в интернете показывать", - объясняла в сюжете ТСН свои претензии Лариса Музыка.

Заведующая детсадом в селе Бугаевка Лариса Музыка (кадр из видео tsn.ua)

Вита Черешневская подчеркивает: фото, возмутившие "педагогический кодекс" заведующей детсадом, были сделаны во время декретного отпуска воспитательницы.

Так, осенью 2017 года Черешневская должна была вернуться на работу после законного декретного отпуска. До конфликта с заведующей Вита несколько лет проработала в учебном заведении и претензий к ее работе не было никаких.

Однако, вернувшись из декрета, Вита так и не смогла приступить к работе. Заведующая Лариса Васильевна обескуражила девушку заявлением, что работать педагогом в детском саду "Дивосвіт" села Бугаевка она не может по причине "аморального поведения".

Драка в соседнем селе и купленные дипломы

Муж Черешневской настоял на судебном решении беспрецедентного увольнения. Да и сама Вита была возмущена поступком заведующей.

Но то, что произошло дальше, удивило родных Черешневской не меньше, чем "аморальные фото".

На суд Лариса Музыка принесла не только фотографии воспитательницы, но также назвала еще две причины своего решения уволить Черешневскую. По заявлению Музыки, Вита якобы купила свои дипломы, а также во время декретного отпуска устроила драку с фельдшером в соседнем селе.

Первый раз Черешневскую уволили сразу же, как она вышла после декретного отпуска. С формулировкой - "за аморальный проступок"

"Музыка заявила на меня в полицию, мол, дипломы я купила. И это было уже во второй раз с ее стороны. Впервые с обвинением о купленных дипломах она выступила, когда я уходила в декретный отпуск. Это был конец 2014 года. На тот момент я была беременна и мне "в положении" приходилось ходить в полицию и доказывать, что образование я получила законно. Я принесла все свои дипломы, полиция проверила и подтвердила, что с моим образование все в порядке. Ситуация вроде наладилась, прошло много времени, но вот на суде о моем восстановлении на работу Музыка вновь стояла на своем", - рассказывает в комментарии STYLER Вита Черешневская.

Воспитательница вспоминает, что с декретом у нее также была проблема – заведующая не хотела ее пускать в законный отпуск. Однако о первопричине такого поведения со стороны Музыки – немного позже.

"Третья причина увольнения – якобы я в пьяном виде устроила драку в соседнем селе Сестрятин. Хотя в полиции подтвердили, что на меня не было составлено никаких таких заявлений. Но Музыка принесла в суд какую-то жалобу, под которой подписались четыре жителя Сестрятина, их фамилии в заявлении были вообще замазаны. Не понятно, кто эти люди. Мне даже кажется, что эта жалоба поддельная. Кроме того, в суд принесли подтверждение этой драки. Но в этом документе нет ни имен, ни фамилий. Указанный адрес одного из участников драки вообще мне не принадлежит. Так как я прописана в селе Балки по улице Круглик", - объясняет до абсурда странную ситуацию Черешневская.

В полиции подтвердили, что драка в соседнем селе была. Но нет фамилий участников, а адрес одного из фигурантов не принадлежит Черешневской

"Анонимка" на Черешневскую, с которой заведующая пришла в суд, от жителей соседнего села, они якобы подтверждают, что именно Вита устроила драку

Более того, Вита также отмечает, что на ее защиту в суд пришел глава села, в котором произошла драка. Он подтвердил, что никакой потасовки Черешневская не устраивала. А под его словами подписались другие депутаты сельсовета Сестрятин.

Рассмотрев обвинения заведующей, суд признал увольнение воспитательницы незаконным. И обязал восстановить Черешневскую в должности, взыскав в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула (воспитательница и заведующая судились семь месяцев), и возместить ей моральный вред, причиненный вследствие нарушения ее прав.

Однако в день восстановления на работе, а это уже май 2018 года, заведующая вновь уволила воспитательницу. Все с то й же формулировкой – "аморальное поведение". Только в этот раз свое решение Музыка обосновала еще одним пунктом – прогул. При этом датой отсутствия на работе без уважительных причин Музыка посчитала первый день увольнения Черешневской – 10 октября 2017 года!

Во второй раз Виту уволили в день ее восстановления на работе

При этом юристы подчеркивают: Музыка не имела права увольнять Черешневскую по двум статьям.

"Работодатель не имеет права увольнять по двум статьям сразу. Должна фигурировать только одна четкая и обоснованная причина. То есть это уже очевидное нарушение трудовых отношений. Во-вторых, если заведующая уволила воспитательницу за прогул, то она обязана была выяснить причину этого прогула. Более того, должен был быть составлен соответствующий акт, заверенный комиссией", - объясняет юрист, общественный активист Клим Братковский.

Как результат, девушку так и не восстановили на работе, в ее трудовой появилась еще одна неприятная запись. Да и компенсацию ей так и не выплатили.

"Ничего не дали, сказали, мол, денег нет. Хотя суд обязал Музыку сразу же, в день восстановления меня на работе, возместить мне 2800 грн как компенсацию за последний месяц моего вынужденного отсутствия на работе", - говорит Вита Черешневская.

"Она уволена по трем причинам – это комплекс нарушений", - сказала в сюжете ТСН заведующая.

К слову, STYLER также пытался связаться с Ларисой Васильевной. Однако детский сад, в котором она работает заведующей, закрыли, по словам главы сельсовета, на ремонт. На мобильный Музыка не отвечала.

При этом Черешневская рассказала об еще одном крайне неприятном инциденте. Выяснилось, что за месяц до своего первого увольнения девушка хотела записать своего ребенка в детсад "Дивосвіт", где она официально еще работала. Однако заведующая Лариса Музыка отказалась принимать ребенка Черешневской, обосновав свое решение тем, что ему на тот момент не исполнилось три года.

"Хотя официально в наш садик деток принимают с двух лет. Когда ребенку исполнилось 4 месяца, я стала с ним в электронную очередь. Он был в ней седьмым. То есть мы 100% должны были попасть в садик Бугаевки. Моему ребенку исполнилось два года и 11 месяцев, в сентябре 2017 года мы пошли записываться в детсад. А Музыка мне сказал, чтобы я сидела дома и сама смотрела за своим ребенком – в садик она его не принимает. Более того, уже в октябре мне нужно было выходить на работу после декрета. А Музыка мне еще в сентябре сказала, что на работу она меня не возьмет", - вспоминает уволенная за "аморальные фото" воспитательница.

На данный момент Черешневская и Музыка ждут решения апелляционного суда, дата которого все еще не определена.

Увольнение "неугодных"

Что же в действительности послужило причиной настолько предвзятого отношения заведующей к воспитательнице? По мнению Черешневской, Музыкой движет чувство мести, мол, Лариса Васильевна не смогла простить своей бывшей подчиненной давнюю обиду.

Конфликт назрел задолго до череды увольнений воспитательницы – когда сотрудники детского сада написали коллективную жалобу на заведующую Ларису Музыку.

Коллега Виты Черешневской, воспитательница детсада "Дивосвіт" в селе Бугаевка Олеся вспоминает, что Музыка заняла должность заведующей учебного заведения после его реорганизации.

Семья Черешневских (фото: из личного архива Виты)

При этом жители села понимали, что на вакантную должность Ларису Васильевну, как говорят, "продвинули". Выяснилось, что на тот период ее брат – Олег Васильевич Бернацкий – занимал должность председателя Радивиловской районной госадминистрации. К слову, Олег Бернацкий является сегодня адвокатом Ларисы Музыки.

Первый год новой заведующей были все довольны, да и сама она до этого работала воспитательницей, поэтому о жизни детсада знала хорошо. Однако дальше поведение и отношение Музыки к сотрудникам резко ухудшилось.

"Может, в каждом она видела своего конкурента, или как. Даже не знаю, какова первопричина того, что она стала так плохо к людям относиться", - рассказывает одна из сотрудниц детсада Олеся.

"Она нарушала права сотрудников, иногда откровенно обижала и унижала. Отношение было плохое. Тога мы решили составить жалобу, под которой подписалась большая часть коллектива, и я среди них. После приезжали с проверками из области, разбирались в ситуации. Тогда Лариса Васильевна даже плакала, извинялась. Говорила, что может, где-то не знала, как себя вести с подчиненными. Уверяла, что больше такого не повториться", - вспоминает Вита Черешневская.

По словам воспитательниц, буквально через пару недель после случившегося Музыка стала активно увольнять подписавшихся под жалобой сотрудников детсада. И искать на каждого какой-то "компромат": кто-то не вовремя сдал конспект или не справился с каким-то поручением.

"У кого-то образование не соответствовало или еще что-то. Начала вот по каждому такие данные собирать. И увольнять по одному. Некоторые и сами ушли, практически сбежали… Первыми уволила двух поваров, тоже по статье. Предлагала написать на них неправду, я отказалась это делать. То есть пошла против нее. Начались унижения, но с глазу на глаз. Поэтому нет никаких свидетелей. Я на тот момент была беременна, готовилась к декрету. Но после того разговора с Музыкой мне пришлось оформлять больничный… Уволенные повара тогда около года судились, суд признал их увольнение незаконным. Ну, они восстановились на работе и сами рассчитались. Потому что работать уже было невозможно после случившегося, да и желания не было", - рассказывает Олеся.

Воспитательница грустно улыбается: им с Витой еще "повезло", ведь женщины на волне увольнений как раз были беременны, обе претендовали на декретный отпуск. По закону, увольнять их было запрещено.

Однако, что в случае с Витой, что с Олесей, заведующая пригрозила, мол, "после декрета можешь не возвращаться".

"Она мне говорила: уходишь в декрет и забываешь, что ты здесь работала. Это было при личной встрече, никакой записи разговора, ничего нет", - признается Олеся.

Женщина вздыхает: тогда она очень перенервничала, слишком сильно восприняла ситуацию. Даже месяц лежала на сохранении. Как результат, врач выписал декретный отпуск воспитательнице раньше положенного срока. На тот момент Олесе было 30 лет. Она признается, что беременность далась тяжело.

"Я уже просто попросила Музыку оставить меня в покое, и дать нормально доработать до декрета… Три года я пробыла в декрете, но вот вынуждена была продолжить его на четвертый год. Потому что Музыка не взяла моего ребенка в детсад, мол, ему на момент приема было 2,5 года, а по закону принимать нужно с трех лет. Хотя официально наш садик принимает деток с двух лет. Мне не с кем оставит ребенка, поэтому пришлось продлить декрет. Да и выходить на работу, если честно, не рискну сейчас. Боюсь, что меня ждет то же, что и Виту", - признается Олеся.

У женщины есть время до февраля. Но что делать после, она не знает. В семье работает только муж, но средств не хватает.

"Наверное, бабушку попрошу с детьми сидеть. И буду искать новую работу, потому что возвращаться в детсад после всей этой грязи желания нет никакого. Там большая текучка кадров, столько людей хороших уволилось. А ведь до декрета я пять лет в этом садике проработала", - сетует Олеся.

В поддержку воспитательницы в соцсети даже объявили флешмоб, когда педагоги с разных уголков Украины публикуют свои фото с отдыха (скриншот поста Виты Черешневской)

По словам женщин, жители села их поддерживают. Но открыто об этом не решаются заявить. Дело в том, что в селе сложилась такая себе "монополия детсада". А за прием детей в учебное заведение отвечает именно заведующая.

"Большинство знакомых поддерживают, но не открыто. А если в семье есть дети дошкольного возраста – такие родители вообще молчат. Им же еще ребенка в этот детсад отдавать. "Дивосвіт" у нас не просто на одно, а на три села. Даже некоторые детки из райцентра есть", - объясняет непростую ситуацию Олеся.

"Одна знакомая поддержала меня в этом конфликте. Так вот Музыка ее как-то встретила и предупредила, что второго ее ребенка в садик не примет. Есть и такое. Получается, что люди меня поддерживают, а открыто об этом сказать не решаются, потому что боятся", - подтверждает слова коллеги Вита Черешневская.

"Аморальный воспитатель в законе"

Сейчас Вита готовится к апелляционному суду, где хочет обжаловать свое увольнение и вновь восстановиться на работе. Однако не знает, чего еще ждать от своих оппонентов – Музыки и ее защиты.

"Мне юристы говорят, что у меня выигрышное дело. Но почему-то Лариса Васильевна уверена, что выиграет апелляцию. Мне уже и самой интересно, что же они мне еще предъявят", - говорит Вита.

Судя по всему, "аморальные фото" уже отошли на второй план. И заведующая будет пытаться надавить на якобы "несоответствующее образование" воспитательницы.

Так, Лариса Музыка написала статью в районную газету, где говорит о "мошенничестве" со стороны Черешневской. Более того, заведующая также обвинила в мошенничестве и маму Виты – педагога с 32-летним стажем. Которая якобы "воспользовалась своим положением" и устроила дочку в технический лицей на специальность "слесарь по ремонту автомобилей". На это и "давит" заведующая, мол, на момент приема Чепрешневской на работу воспитательницей в детсад у нее не было должного образования.

"С мошенничеством, одновременным посещением дневной формы обучения в учреждениях образования и работой с детьми на должности воспитателя, безосновательным завладения бюджетными средствами (ред. – Музыка имеет в виду получение стипендии), уже разбираются сотрудники правоохранительных органов, открыто уголовное производство. Надеюсь, что правоохранители и суд соответствующе оценят противозаконные действия Черешневской. А вот за дискредитацию высокого звания педагога эта особа должна отвечать своей должностью и общественным судом", - рассуждает в статье заведующая Лариса Музыка.

Статья Ларисы Музыки в районной газете

"На момент приема меня на работу в 2011 году у меня было высшее образование! Я как раз в Ровно получала бакалавра по специальности "психолог, социальный работник". Как только меня взяли на работу, я перевелась на "начальное образование, дошкольное воспитание". Также устроилась в технический лицей в Радивилове, где можно было одновременно и практику проходить, и права получать. При этом в Ровно я училась на индивидуальном посещении! Музыка уверяет, что я не имела права учиться в двух учебных заведениях и работать. Хотя это не так. Более того, на тот момент я работала воспитателем на ставке 0.9, поэтому на работу ходила через день. И я могла посещать учебу", - объясняет Черешневская.

Интересно, что газета, в которой появилась статья Музыки, принадлежит голове Бугаевского сельсовета Валентину Креслюку, который также поддерживает позицию заведующей.

"Хотя ранее он старался быть объективным. Говорил, что сельсовет не хочет вмешиваться, мол, решайте конфликт через суд. Уже после сюжета ТСН и этой статьи в газете я поняла, что Креслюк на стороне Музыки… Во время первого восстановления меня на работе я должна была подавать в суд на сельсовет, так как детсад "Дивосвіт" – коммунальное предприятие. Чтобы именно сельсовет возместил мне компенсацию. Но тогда глава сельсовета меня поддержал, я поверила и подала в суд только на Ларису Васильевну. Только теперь понимаю, что зря это сделала", - рассказывает Вита.

STYLER также связался с головой Бугаевского сельсовета. Валентин Креслюк ситуацию комментирует осторожно. Говорит, что сельсовет в конфликт воспитательницы и заведующей вмешиваться не будет, пока суд не вынесет свой окончательный вердикт. К слову, такую же оговорку мы услышали в отделе образования Радивиловской райгосадминистрации, куда Черешневская несколько раз писала обращения.

"Дело в суде. И пока суд не поставит какую-то точку, мы вмешиваться не будем. Изначально мы пытались их помирить, еще до суда и всего этого конфликта. Но у нас не получилось. Кто-то должен был принять свою неправоту, или признать, что частично неправ. Но ни одна из сторон этого не сделала", - говорит голова Бугаевского сельсовета Валентин Креслюк.

Голова Бугаевского сельсовета Валентин Креслюк (кадр из видео tsn.ua)

При этом Креслюк подтвердил, что конфликт между воспитательницей и заведующей возник задолго до скандала с "аморальными фото". И Музыка не смогла простить Черешневской эту ситуацию.

"Еще раньше был серозный конфликт. И вроде воспитательница признала, что была неправа. Но, я так понимаю, заведующая не простила ей, потому что она была против нее. Также насколько мне известно, была устная договоренность, что воспитательница уходит в декрет, а после – рассчитывается. То есть была устная договоренность, но воспитательница ее не соблюдала, началось обострение конфликта. То есть сначала Музыка взяла ее на работу как молодую, перспективную особу. Потом возник конфликт в детском саду, Черешневская примкнула к этой позиции… Потом поняла свою ошибку, что где-то она перегнула. Пришла к заведующей и сказала, мол, разрешите мне доработать до декрета и потом я рассчитаюсь. Но вышла с декрета и не собиралась рассчитываться", - объясняет странную ситуацию Креслюк.

Черешневская объясняет, что после проверки поверила Музыке и решила со своей стороны извиниться перед ней, чтобы не было обострения конфликта.

"Перед уходом в декрет я приходила к Ларисе Васильевне. Объясняла, почему коллектив написал жалобу – мы хотели, чтобы она нас уважала. Даже извинилась перед ней. Она мне тогда сказала, что все хорошо, улыбалась… Но вот, как случилось", - говорит Вита.

"А что касается фото, я уже рассказал о своей позиции. Это воспитатель детского сада. Да, у тебя может быть своя личная жизнь, но не нужно выставлять ее на показ. Ты воспитатель! Ты воспитываешь детей. Как ты будешь это делать, если ты позволяешь себе такие вещи?! Если ты воспитатель, то должна вести себя соответственно", - подытожил Валентин Креслюк.

"Страшно было доводить дело до суда, но я хочу добиться справедливости"

Сейчас Вита Черешневская не работает. Сына пришлось устроить в детский садик в Радивилове, где уволенную воспитательницу коллеги поддержали.

"Там все знают об этой ситуации, поддерживают меня. Сейчас садик закрыт, воспитатели в отпуске. Поэтому пока что сижу дома с сыном… Ищу работу, мне уже нет смысла ждать. Я понимаю, что в детсаду "Дивосвіт" я уже не смогу работать, нужно искать другое место. Но я хочу изменить записи в своей трудовой книжке. И забыть уже об этом", - признается Черешневская.

Вита Черешневская с сыночком (фото: из личного архива)

"Мне действительно больно от всего того, что она делает. Настолько человек уверен в своей лжи, хочет, чтобы все в это верили. Мне страшно! Признаться, мне даже было страшно первый раз подавать в суд, и чтобы все это дошло до телевидения. Хотя я никого специально не приглашала – журналисты сами на меня вышли. Кроме того, я никому свое мнение не навязывала. Люди просто увидели ТВ-сюжет и сами поддержали меня. А есть перспективы или нет, но я все равно буду доказывать, что мое увольнение – это просто абсурд. Заведующая не должна была идти на такую ложь и делать настолько некрасивые поступки", - подытожила Вита Черешневская.

"Грубое нарушение трудовых отношений, которое можно рассматриваться как признаки преступления"

STYLER также поинтересовался мнением юриста относительно сложившейся "аморальной ситуации". В случае с увольнением воспитательницы за "аморальное поведение и фото" закон Украины - на стороне Черешневской.

"Да, ст. 41 Кодекса законов о труде предполагает увольнение сотрудника, выполняющего воспитательные функции, за совершение им "аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы". Но закон подробно не разъясняет, что именно следует понимать под "аморальным проступком". Также в украинском законодательстве нет понятия, что такое "аморальное изображение". Фото в купальнике вообще сложно считать "аморальными". Ведь если следовать такой логике, то ребенок, каждый раз появляясь на пляже, будет получать моральную травму. Поэтому решение об "аморальности" фото Черешневской – это исключительно субъективное мнение заведующей детсадом "Дивосвіт".

Под "аморальным изображением" могла бы считаться фотография эротического или порнографического характера. Но опять-таки, чтобы решить, несут ли фото, скажем, эротический характер, заведующей следовало бы обратиться за заключением к искусствоведу! Более того, необходимо было бы сделать официальный вывод, насколько опубликованные фото можно считать эротическими или порнографическими. И могут ли они негативно повлиять на детей. Заведующая должна была доказать, что дети имеют доступ к этим фото. А также доказать причинно-следственную связь, мол, увидев эти фотографии, дети потеряют уважение к педагогу и учебному заведению. А для такого вывода нужно было бы сделать едва ли не психологическое заключение. Это все довольно абсурдно звучит. И тем не менее", - рассказывает юрист Клим Братковский.

По словам эксперта, у Черешневской есть все шансы вновь выиграть суд. А поступок заведующей под определенным углом даже можно рассматривать как преступление.

"В случае с данным увольнением присутствует не только грубое административное нарушение со стороны представителя администрации работодателя - заведующей, уволившей воспитательницу. Здесь наблюдается настолько грубое нарушение трудовых отношений, что, по моему мнению, они уже могут рассматриваться как признаки преступления. У воспитательницы есть все шансы вновь выиграть суд", - говорит Братковский.

В Украине нет Этического кодекса поведения учителя

Эксперты подчеркивают: конфликт воспитательницы и заведующей детсадом в селе Бугаевка подвел наше общество к очень важному вопросу. В Украине сегодня нет утвержденного этического кодекса учителя. Есть его проект, но он так и не был утвержден.

"Именно подобный кодекс мог бы регулировать и внешний вид педагога, и его поведение. Такой кодекс нужен, чтобы подобных ситуаций не было", - говорит Клим Братковский.

На запрос STYLER Минобразования Украины ответили, что на сегодняшний день принципы педагогической этики и поведения педагогов определены лишь Законом Украины "Об образовании". В документе достаточно размыто и без дополнительных подробностей говорится, что педагог обязан "соблюдать академическую добропорядочность и обеспечивать ее соблюдение соискателями образования в образовательном процессе и научной деятельности; соблюдать педагогическую этику; личным примером утверждать уважение к общественной морали и общественным ценностям, в частности правды, справедливости, патриотизма, гуманизма, толерантности, трудолюбия".

Внешний же вид педагога в принципе никак не регулируется. В санитарном регламенте для дошкольных учебных заведений лишь говорится, что персонал такого заведения "должен быть опрятно одетым и находится в помещениях учебного учреждения в сменной обуви".

Ни о каких купальниках и фотографиях воспитателя с отдыха речи вообще не идет.

"А ведь есть масса вопросов относительно поведения учителей в Украине, которые никак вообще не регулируются. Например, считать ли "аморальным", если у педагога есть тату или пирсинг? А если это современный учитель и он ходит с бородой или ярким цветом волос – это также считать "признаком аморальности"? А что, если у учителя на футболке флаг ЛГБТ – считать ли это "пропагандой нетрадиционной" сексуальной ориентации? Будет ли "аморально" учителю использовать сленговые слова? Есть целый ряд подобных вопросов. В конце концов необходимо решить сложный сегодня вопрос "учитель и социальные сети". На сегодняшний день в приказе Минобразования "Об утверждении Положения о классном руководителе учебного заведения" говорится, что классный руководитель должен придерживаться педагогической этики. Но опять-таки, что именно понимать под этой "педагогической этикой" мы не знаем", - говорит юрист Клим Братковский.

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