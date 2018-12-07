Анну чем-то "накололи": жуткие подробности пожара в Одессе

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Подруга погибшей рассказала о конфликте из-за опеки над ребенком

Подруга погибшей во время пожара молодой женщины из Одессы рассказала, как произошла трагедия и кто совершил поджог. Об этом пишет издание Vgorode.

Ночью 6 декабря в Одессе по улице Академика Заболотного произошел сильный пожар, в результате которого погибла 33-летняя женщина по имени Анна. 5-летний мальчик остался сиротой, так как его отец скорее всего сядет в тюрьму за совершение преступления.

Подруга Анны Лилия Иванова рассказала, что поджог совершил вероятнее всего бывший муж женщины. Она предположила, что Анну чем-то "накололи" и бросили в нее бутылку с зажигательной смесью, а потом оставили газовые конфорки и духовку открытыми. Женщина сгорела заживо. Ее тело обнаружили в сидящей позе на диване.

Конфликт между Анной и ее 28-летним бывшим супругом начался несколько лет назад. Они судились за опеку над единственным сыном. Суд вынес решение о проживание с каждым родителем по очереди. Однако отец не был согласен с таким решением.

Фото: Погибшая Анна (Лилия Иванова)

Накануне трагедии мальчик находился у него дома и должен был вернуться на следующий день к матери. Но мужчина решил избавиться от бывшей жены и поэтому отправился к ней домой вместе со своей матерью. Маму он оставил в автомобиле, а сам взял бутылку с бензином и поднялся на 6 этаж в квартиру Анны.

Специалисты, которые осматривали место происшествия, предположили, что дверь в квартиру заклинило и бывший сожитель Анны оказался взаперти и поэтому он выпрыгнул с 6 этажа. Мать отвезла его с многочисленными травмами в больницу и попыталась скрыться. Сейчас они оба задержаны и дают показания.

На месте происшествия проводятся следственные действия.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Харьковом мужчина напал на пенсионерку.

А также рассказывали о том, что в Одессе мужчина решился на роковой прыжок с 11-го этажа.

Видео: РБК-Украина