ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Астролог рассказал, что ждет Вакарчука в политике

STYLERЖизнь    19.05.2019 - 17:23
Астролог рассказал, что ждет Вакарчука в политике
Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)

Влад Росс рассказал о политическом будущем Вакарчука

Вакарчук идет на в выборы в Верховную Раду. При этом звезды предрекают музыканту успешное политическое будущее. Об этом рассказал астролог Влад Росс изданию Апостроф.

По словам астролога, Святослав Вакарчук может провести силу в парламент и даже стать президентом Украины. Но, с другой стороны, еще многое будет зависеть от даты, на которую будет назначены выборы.

Влад Росс отметил, что у Вакарчука такая же комбинация планет, как у Зеленского. Но у новоизбранного президента комбинация Луны и Сатурна в царственном льве, а у Вакарчука соединение Луны и Сатурна. Это соединение дает возможность Святославу занять президентское кресло.

Астролог рассказал, что ждет Вакарчука в политике

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Астролог подчеркнул, что дата голосования имеет ключевое значение. Например, для успеха на парламентских выборах необходимо, чтобы выборы состоялись осенью. Если будут досрочные выборы летом, то шансов мало. Также есть определенные требования и к дате начала президентской кампании.

Кроме того, Влад Росс заявил, что Вакарчук окончательно уходит из музыки в политику.

Напомним, что Святослав заявил, что не будет собой, если перестанет заниматься творчеством. Об этом он сказал в ходе представления своей партии.

Ранее сообщалось, что Вакарчук зарегистрировал страницу в Instagram и записал первое видеообращение к поклонникам.

Заработал на билетах: Вакарчук рассказал, где возьмет средства на выборы Вакарчук представил свою команду: кто эти люди
Новости Украины Святослав Вакарчук
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь