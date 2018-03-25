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АТОшник-студент харковского ВУЗа возмутился пренебрежительным отношением со стороны преподавателя (фото)

STYLERLIFE        25.03.2018 - 16:23
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Преподаватель удивилась, "к чему АТОшникам высшее образование"

Боец АТО Максим Ефименко, который учится в Харьковском национальном университете, заявил, что представители администрации факультета уговаривали его отказаться от получения высшего образования. Об этом боец написал на своей странице в Facebook.

Фото: Максим Ефименко (facebook.com/МаксимЕфименко)

Максим рассказал, что сейчас у него сессия. В это же время он находится на лечении после ранения. Парень говорит, что, несмотря на ранение, он появляется в университете.

"Я - студент 2 курса заочного отделения экологического факультета Харьковского национального университета и я - военнослужащий, принимаю непосредственное участие в боевых действиях. На кафедре работает преподаватель - Кривицкая Иветта Анатольевна, которая является одновременно заместителем декана факультета по воспитательной работе. 22 марта этого года мы общались с ней относительно моего обучения. Во время разговора оказалось, что у несданный экзамен и вообще я "должен одуматься и не получать высшее образование, в нашей стране есть несколько миллионов человек без образования и они хорошо живут, работают и у них все хорошо и вообще к чему АТОшникам высшее образование?", - рассказал Ефименко.

Скриншот поста (facebook.com/МаксимЕфименко)

Бойца возмутили такие провокационные разговоры. Парня интересует, по какому принципу преподаватель Кривицкая решает кто из людей должен иметь высшее образование, а кому оно ни к чему.

Фото: Преподаватель Кривицкая Иветта Анатольевна (facebook.com/МаксимЕфименко)

Фото facebook.com/МаксимЕфименко

"Лично мне очень хотелось, чтобы эти вопросы ей поставил лично ректор университета, и желательно, чтобы при этом присутствовали работники Минобразования и активисты общественных организаций. Имеет ли право заниматься воспитательной работой студентов человек, с таким пренебрежением относится к людям, которые защищают свою Родину?", - говорит АТОшник.

Скриншот поста (facebook.com/МаксимЕфименко)

Напомним, что жители Авдеевки рассказали о последствиях обстрела.

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Теги: АТО, харьков, университет
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