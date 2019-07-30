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Если бабушка подарила: Комаровский рассказал, нужна ли ребенку подушка

STYLERЖизнь    30.07.2019 - 21:26
Если бабушка подарила: Комаровский рассказал, нужна ли ребенку подушка
Фото: Доктор Комаровский (РБК-Украина)

Доктор Комаровский подробно рассказал, действительно ли нужна подушка грудному ребенку

Доктор Комаровский - известный украинский педиатр поделился, нужна ли маленькому ребенку подушка для сна.  Об этом эксперт рассказал на видео, опубликованном на его страничке в Instagram. По словам врача, малышу до года подушка категорически не нужна, а ребенку до двух лет - нежелательна.

"До года категорически нельзя. До двух - не надо! Естественно, есть огромный рынок всяких подушечек, которые очень хочется продать в каждый дом. Чтобы не купила бабушка, тем не менее, я настаиваю, есть медецинская наука, которая доказывает, что подушки маленьким детям не нужны", - сказал Комаровский.

По словам медика, если бабушка купила ребенку подушку, пусть она лучше экспериментирует с ней с дедушкой.

Видео: Комаровский о подушках для ребенка (instagram.com/doctor_komarovskiy) 

Как мы ранее писали, доктор Комаровский, который является известным украинским педиатром, сообщил, сколько экранного времени допустимо для ребенка в день. Об этом эксперт рассказал на своей страничке в Instagram.

Как мы ранее писали, доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни. Об этом именитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

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