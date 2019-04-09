Банда рейдеров хуже Саши Стоматолога, - эксперт об аппетитах соратников Зеленского

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Цибулько высказался о Зеленском и его окружении

Соратники кандидата в президенты Владимира Зеленского претендуют на "рейдерские лавры" сына президента-беглеца Януковича Саши Стоматолога. Об этом заявил политолог Владимир Цибулько на своей странице в Facebook.

"Владимир Зеленский - человек, который вернет Украину в эпоху Януковича. И не до доллара по восемь, а к процветающему бандитизму и рейдерским захватам. Почему я так думаю? Во-первых, потому что Владимир в близких отношениях с "почетным" рейдером всея Украины Геннадием Корбаном. Мало того: адвокат последнего Андрей Богдан осуществляет юридическую поддержку кандидата. Поверьте, это человек, который знает точно, как сделать незаконное законным", - считает Цибулько.

По его словам, есть много подтверждений того, что избирательную кампанию Зеленского финансирует олигарх Коломойский.

"Но даже и так далеко ходить не нужно - заботливый опекун Зеленского Игорь Коломойский не раз признавался, что не видит в рейдерстве ничего плохого. Кто забыл, напомню - Беня говорил, что захваты происходят из-за того, что "кто не управляет своей собственностью должным образом". По такой логике команда Зе может начать отжимать у нас дома, квартиры, машины - просто мы управляли ими не так, как им кажется должным", - продолжает политолог.

Эксперт считает, что после выборов страна может оказаться в ситуации еще худшей, чем было при Януковиче.

"Короче, предчувствую я, что с приходом Зе у нас появится второй Саша Стоматолог. Только возможностей для рейдерства у него будет значительно больше. В банде рейдеров от Зеленского уже предчувствуют, что как только дорвутся до власти, смогут проделывать рейдерские захваты с большим размахом. Таким, к которому привык Коломойский", - резюмировал Цибулько.

Скриншот поста (facebook.com/Володимир Цыбулько)

Напомним, ранее мама Зеленского поделилась эмоциями от выборов.