В сети возмущены жестоким обращением с тигренком в одесском биопарке (видео)

Иллюстративное фото (pixabay.com/Gellinger)

Над животным издеваются работники зоопарка

В Одессе люди возмутились отношением к маленькому тигренку в биопарке, которого заставляли фотографироваться с посетителями на протяжении нескольких часов без перерыва. Об этом на своей странице в Facebook написала пользователь Екатерина Соловьева.

Девушка вместе с ребенком ходила в зоологический парк и услышала рычание тигренка. Она возмутилась тем, что увидела там и теперь требует вмешательства зоозащитников.

"Это просто ужасная эксплуатация маленького дикого тигрёнка, которому всего два месяца! За четыре часа наблюдения, каждые 10-15 минут подходят люди сфотографироваться с ним, стоимость - 300 грн. На первый взгляд, ничего нового. Но когда КАЖДЫЙ раз слышишь, как рычит маленький испуганный зверек, который получает огромный стресс, смотришь на это совершенно с другой стороны. Со слов сотрудников, в начале дня он еще нормально реагирует на посетителей, но под конец - замучен и рычит", - сообщила Екатерина в публикации.

Скриншот поста (facebook.com/katerina.korenkova.50)

Девушка также рассказала об ужасных условиях, в которых животному приходится фотографироваться с посетителями биопарка. "Он не спит, не отдыхает, а выставлен на потеху и зарабатывание бабла для администрации. Биоритмы дикого животного не соблюдаются. Это беспредел! Побывав в разных зоопарках мира, не видела такого кощунства!" – сказала она.

Сегодня были в Зоопарк Биопарк #биопарк #одесса Это просто ужасная эксплуатация маленького дикого тигрёнка, которому всего 2 месяца!!! За 4 часа наблюдения ,каждые 10-15 минут подходят люди сфотографироваться с ним, стоимость -300 грн. На первый взгляд, ничего нового. Но когда КАЖДЫЙ раз слышишь, как рычит маленький испуганный зверек, который получает огромный стресс- смотришь на это совершенно с другой стороны. Со слов сотрудников, в начале дня он еще нормально реагирует на посетителей, но под конец - замучен и рычит. Он не спит, не отдыхает, а выставлен на потеху и зарабатывание бабла для администрации. Биоритмы дикого животного не соблюдаются . Это беспредел! Побывав в разных зоопарках мира, не видела такого кощунства! Если у кого-то есть выходы на зоозащитников, прошу им перепостить #эксплуатацияживотных #одессабиопарк #защитаживотных Опубліковано Katerina Solovyova Неділя, 1 липня 2018 р.

Видео: facebook.com/katerina.korenkova.50

Как сообщается в сюжете ТСН, председатель ОО "Общественный совет зоозащитников города Одессы" Светлана Барсукова считает, что администрации скорее всего грозит только административный штраф. "Пока не будет адекватного наказания за издевательство, до той поры все это будет продолжаться", - рассказала она.

Пользователи сети возмущены происходящим. Они просят перестать мучать тигренка и спасти его.

"Твари", "Бедное животное, жило себе спокойно, но нет, надо нам ним издеваться...Ничего человечного у людей не осталось. Только нажива в голове", "Сволочи, перестаньте мучать животное... не надо с ним фотографироваться... представьте что это ваши дети, а не бедное животное... хотели бы такого для своих детей? Бараны тупые, чтоб вам...", "Живодеры одним словом", - прокомментировали пользователи.

Скриншоты комментариев (facebook.com/katerina.korenkova.50)

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