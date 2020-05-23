Бегите к врачу при появлении этих симптомов: врачи назвали ранние признаки рака

Медики назвали симптомы, которые свидетельствуют о появлении рака
Онкологические заболевания находятся в списке тех болезней, который чаще всего становятся причиной смерти среди украинцев. Первые признаки возникновения опухоли обычно не заметны и часто люди просто не обращают на них внимания.
Медики бьют тревогу, так как рак все чаще стал поражать детей и людей молодого возраста. Врачи из онкологического центра в Великобритании назвал главные признаки рака. При их появлении нужно немедленно обратиться за консультацией к специалисту и пройти обследование.
Как отмечают медики, успех в лечении онкологии более вероятен только если болезнь была обнаружена на ранних стадиях и лечение было назначено незамедлительно.
Большинство видов рака можно диагностировать на самой первой стадии заболевания и вероятность того, что болезнь можно победить, вырастает автоматически на 50-75%.
Ранее мы писали о том, что ученые назвали пять видов онкологических заболеваний, которые можно вовремя распознать и полностью вылечить.
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Автор: Маруся Счастливая