В Бердянске прощаются с убитым активистом Виталием Олешко (фото, видео)

Фото: Виталий Олешко (brd24 com)

Убитого Виталия Олешко проводили в последний путь

В Бердянске прощаются с ветераном АТО и общественным активистом Виталием Олешко, которого убили 31 июля. Об этом передает местное издание pro.berdyansk.biz.

Фото: Виталий Олешко (youtube_comvitaliy_oleshko_sarmat)

"В 12 часов была организована гражданская панихида на площади перед зданием исполкома, далее состоится прощание в траурном зале "Надежда вечной жизни". Похоронят Виталия Олешко на городском кладбище №2", - пишет издание.

Фото: Прощание с Виталием Олешко (pro.berdyansk.biz)

Также в сети появилось видео траурной церемонии прощание с погибшим. Проводить в последний путь активиста пришли сотни людей. Присутствующие требуют у власти объективного расследования убийства Олешко и наказания виновных.

Ранее сообщалось, что в Бердянске Запорожской области убили бойца АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат". Он был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска, кавалером ордена "За мужество" 3-й степени, участником боев за Иловайск, атакже известным общественным активистом.

Также активистка из Бердянска рассказала, кто мог заказать убийство Виталия Олешко.

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