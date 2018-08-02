В Бердянске убили ветерана АТО: активистка рассказала, как начался конфликт "Сармата" и нардепа Пономарева

Виталий Олешко (Кадр из видео YouTube)

Появилась информация о народном избраннике и его "делах"

В Запорожской области в городе Бердянск 31 июля было совершено убийство. Киллеры застрелили известного активиста Виталия Олешко, бойца АТО с позывным "Сармат", который был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участвовал в боях за Иловайск и прошел российский плен. Знакомая убитого – активистка из Бердянска Мария Драгозова рассказала о депутате от группы "Воля народа" Александре Пономареве и как начался его конфликт с Олешко. Об этом она сообщила в интервью изданию "Апостроф".

"Пономарев сейчас является фактическим хозяином города Бердянск. Его люди контролируют все структуры коммунального хозяйства. Мэр Бердянска Чепурной - это ручная существо Пономарева", - подчеркнула Драгозова.

Она добавила, что у нардепа есть доля в большей части активов предприятий и почти все местные СМИ подконтрольны ему.

По словам активистки, Пономарев обладает специфическим стилем "ведения бизнеса".

"Сам он – человек тяжелый. Не перебирает в методах. Если ему чего-то хочется, он этого достигает любым способом, даже путем "всасывания" кучи денег в то, что стоит копейки", - отметила знакомая убитого.

"Для Пономарева нет правил. Он их сам устанавливает для своих подчиненных. Есть такая практика у Пономарева: он своих сотрудников загоняет в долговую кабалу. Деньги в кредит и расписку на сумму, которая вдвое превышает долг. А потом пренебрегает человеком как вещью", – утверждает активистка.

Конфликт с Олешко, по словам активистки, у политика был с самого начала.

"Пономарев свое время был одним из "владельцев" "Партии регионов" в Бердянске. Во время Майдана он фактически заигрывал с нашими сепарами. Поэтому в патриотической тусовке было много вопросов к нему. "Сармат" был наиболее ярким ее представителем. Как только он вернулся из Донбасса, он сразу погрузился в активизм. Сначала он воевал с бывшим мэром Бакаем. Но когда начались выборы мэра, то во втором туре они даже помирились. Потому что "Сармат" четко видел угрозу превращения Бердянска в Пономаревск", – отметила Драгозова.

Сам конфликт, со слов активистки, начался с требования Олешко от нового мэра Чепурного показать сметы закупок на ремонты школ. Чиновник отказался, а впоследствии выяснилось, что фирма-подрядчик, которая делала ремонты, принадлежит Пономареву.

"Зацепились, и понеслось. Где бы "Сармат" не копал в мэрии и вокруг Чепурного, наталкивался на интересы Пономарева. У него даже был анекдот: подергайте Чепурного – из него "перхоть" сразу сыпется. ("Перхотью" называют Пономарева, поскольку он реально весь в перхоти)", – добавила она.

Напомним, активистка из Бердянска рассказала, кто мог заказать убийство Виталия Олешко.

По ее словам, Олешко был самым известным активистом в Запорожской области, а его общественная позиция мешала многим политикам, в том числе и депутату Александру Пономареву.

Ранее друг "Сармата" рассказал о возможных заказчиках.

Кстати, полиция задержала убийц Виталия Олешко.

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