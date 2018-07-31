В Бердянске застрелили бойца АТО с позывным "Сармат" (видео)

Фото: torange.biz

Военного убили во дворе гостиницы

В Бердянске Запорожской области убили бойца АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат". Он был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска, кавалером ордена "За мужество" 3-й степени, участником боев за Иловайск.

Трагическую новость сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Фото: Виталий Олешко (facebook.com/Виталий Сармат)

"Посреди бела дня во двор маленькой гостиницы, которую построил Виталий Сармат, зашел убийца с охотничьим ружьем и выстрелил "Сармату" в спину. Рядом с Виталием находились его жена и друг - также участник войны Андрей Манжаров, все это произошло у них на глазах", - написал он.

Журналист предположил, что это может быть заказное убийство.

"Очевидно, что как одна из основных в деле об убийстве Олешко должна рассматриваться версия заказа Пономарева или близких к нему криминальных структур, которые могли в интересах Пономарева устранить одного из немногих публичных оппонентов местного олигарха. Обращает внимание дерзость и публичность убийства - убийца не боялся, что его поймают, он хотел, чтобы убийство было демонстративным", - отметил Бутусов.

Видео: В бердянске убили бойца АТО (facebook.com/Андрій Маджаров)

О погибшем бойце журналист отзывается, как о неравнодушном человеке.

"Он всем рассказывал о своем конфликте с местным олигархом Александром Пономаревым, владельцем "Российско-украинского научно-производственного предприятия "Агринол". Пономарев и "Агринол" контролируют Бердянск, они контролируют всю власть, и очевидно, имеет связи в криминальном мире. Бердянск - маленький город, тех, кто смеет выступать против власти - единицы, и Олешко был одним из самых активных и дерзких. Сам Пономарев сейчас - народный депутат в группе "Воля народа", а бывший директор "Агринола" и его друг Сергей Валентиров - депутат Блока Порошенко. Поэтому Пономареву и Валентирову все сходит с рук - даже то, что из-за поставки некачественного масла "Агринолом" были выведены из строя танки 17-й танковой бригады", - добавил Бутусов.

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Ранее сообщалось, в зоне ООС погиб боец из Хмельницкой области.

Напомним, ранее на востоке Украины погиб боец из Прибалтики, который защищал украинскую землю, Майк Ронин.

Известно, что он находился на Донбассе с 2014 года. Воевал в составе 54-ой отдельной механизированной бригады.

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