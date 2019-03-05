Бесплатные лекарства: украинцам подготовили новые сюрпризы

Фото: Программа "Доступные Лекарства" (УНИАН)

Какие важные изменения коснутся программы "Доступные лекарства" и чего ждать украинцам – в материале

Доступные Лекарства - программа, которая начала действовать в Украине с 1 апреля 2017 года. Вскоре исполнится два года, как ее начали внедрять. Согласно программе, украинцы по рецепту врача получают нужные им лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. Это лекарство от сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и от бронхиальной астмы.

В этом году программу ждут некоторые важные изменения и обновления. Тем не менее, украинцы и в дальнейшем будут получать важные для них препараты. На эти цели в госбюджете предусмотрели 1 миллиард 250 миллионов гривен на региональную субвенцию и 750 миллионов гривен – на то, чтобы обеспечить поддержку программы через Национальную службу здоровья.

Тем временем декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром подписали уже 25 миллионов украинцев. Количество людей, которые это сделали, продолжает постоянно увеличиваться, говорят в Минздраве.

В 2019-м программу "Доступные лекарства" ждет основательная трансформация. Что именно изменится в принципах ее работы?

Фото: Правила действия программы "Доступные лекарства" изменятся с 1 апреля 2019 года (moz.gov.ua)

Предполагается, что начиная с 1 апреля, программу передадут НСЗУ (Национальной службе здоровья Украины), то есть теперь возмещать аптекам стоимость отпущенных медицинских препаратов будет единственный и главный оператор бюджетных средств – НСЗУ.

По новой модели финансирования, все административные механизмы отныне будут автоматизированы и централизованы. Это позволит оперативно реагировать на случаи, когда финансирования вдруг не хватит в той или иной области. Уже не будет нужно решение местной власти для того, чтобы распределили средства на программу, ведь раньше местные политики нередко манипулировали этим вопросом.

Еще один важный нюанс – переход программы "Доступные лекарства" на новую модель финансирования будет означать также внедрение в Украине электронного рецепта. Так, уже с 1 апреля 2019-го года лекарства по программе начнут отпускать пациентам за соответствующим номером своего рецепта, который система будет отправлять в виде смс-сообщения на мобильный телефон того, кому нужен рецепт. Деньги аптекам будут перечислять напрямую.

Фото: С 1 апреля бумажные рецепты в аптеках по программе "Доступные лекарства" уже не будут принимать (УНИАН)

Также для того, чтобы получить электронный рецепт, у пациента должна быть подписана декларация с семейным врачом. Это означает, что без подписанной декларации выписать рецепт по программе "Доступные лекарства" станет невозможно.

Что это означает на практике?

С 1 апреля этого года пациенты, которые не заключили договор со своим семейным врачом, электронный рецепт получить не смогут. Подписанная декларация будет означать большее удобство для пациента, а для медицинских учреждений, аптек, Минздрава и Национальной службы здоровья – более точную информацию о том, кому какие препараты нужны. Бумажный рецепт в аптеках по программе "Доступные лекарства" приниматься уже не будет.

Для того, чтобы было достаточно времени на имплементацию нового механизма работы программы, а на пациентах это не отразилось негативно, Правительство предусмотрело в государственном бюджете деньги на 1 квартал 2019-го года пока что по старой модели финансирования. На это предполагается 250 миллионов гривен – отдельная субвенция из госбюджета.

Напомним, ранее Кабмин уже определился с датой внедрения электронного рецепта в Украине.

Кроме того, стало известно, сколько в среднем украинцы тратят на лекарства и лечение за год.

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