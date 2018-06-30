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Интервью

"Бил, издевался и требовал деньги": семейные разборки в Киеве закончились трагедией (фото)

STYLERLIFE        30.06.2018 - 16:22
Фото: Полиция (instagram.com/dnepr_police)
Фото: Полиция (instagram.com/dnepr_police)

Правоохранителей набрал сам виновник

Киевский суд вынес решение мужчине, который во время очередной ссоры с родственником нанес ему смертельное ранение. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Киеве.

"Мужчина зашел в гости к отцу, они поругались. Родственники вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения. В результате, сын ударил отца по голове. Когда тот упал на землю, преступник нанес ему несколько ударов ножом", - говорится в сообщении.

Фото: разборки в Киеве закончились трагедией (kyiv.npu.gov.ua)

В то же время правоохранители уточнили, что к ним обратился сам преступник.

"Спустя время мужчина понял, что натворил, и обратился в полицию. Во время заседания он пояснил, что с детства у него были неприятные отношения с отцом. Тот якобы его бил, издевался, выгонял из дому и даже требовал деньги. Не смотря на это, он свою вину и полностью раскаялся", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: разборки в Киеве закончились трагедией (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, правоохранители в Житомире сумели разыскать стрелка, который днями ранее жестоко расправился с собакой. Об этом сообщил начальник областного управления Нацполиции Вячеслав Печененко.

"Полицией Житомира, в ходе проверки зарегистрированного сообщения о жестоком обращении с животными, установлена личность мужчины, который стрелял 18 июня вечером в собаку на одной из улиц областного центра", - сказал он.

Более того, по словам Печененко, с ним уже провели беседу и он признал свою вину.

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Теги: Киев, полиция, убийство
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