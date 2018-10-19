"Бить будут этих муд***в скоро": "директор" маршрутки из Мелитополя разозлил украинцев

Иллюстративное фото: маршрутки (РБК-Украина)

Маршрутчик требовал оплатить проезд от пенсионера-льготника и говорил, чтобы тот его на такси отвез в мэрию

18 октября, примерно, в полдень в городе Мелитополь один из местных водителей маршрутки продемонстрировал вопиющий случай хамского поведения и грубости, он представился пассажиру "директором" маршрутки и наотрез отказывался везти бесплатно пенсионера и инвалида по удостоверению. Об этом сообщает портал "РИА Мелитополь".

Тимофей Тимофеевич является инвалидом второй группы, на остановке "Пушкина" он сел в автобус, следующий по маршруту номер 17 "Ж/Д вокзал – Ц. Рынок", как и полагается, он передал удостоверение перевозчику при входе.

"В августе мне присвоили вторую группу инвалидности. А до этого была третья. Удостоверение мне пока выдали без фото. В пенсионном сказали, что пришлют с фотографией документ через пару месяцев из Киева. Тем не менее, мой документ действительный и до сих пор ни у одного водителя маршрутки он не вызывал сомнения. Первый раз с вопиющим хамством я столкнулся вчера", - рассказал пенсионер.

Со слов Тимофея Тимофеевича, проблемы начались, когда автобус немного отъехал от остановки. Мужчина, управлявший маршруткой, стал кричать, что, мол, документы были скопированы на ксероксе и что льготник подделал удостоверение, стал требовать оплату и грубил.

Когда пенсионер приехал, куда нужно, маршрутчик не отдавал документ и требовал заплатить ему пять гривень. Стот отметить, что никто из пассажиров не вступился за инвалида, а по приезду на конечную остановку, какое-то время оставались наблюдателями происходящего, желая посмотреть, чем же дело закончится.

"Одна только бабушка полная выходила и сказала мне: "Та, заплатите вы ему четыре гривни. по пенсионному". Я ответил, что являюсь инвалидом второй группы и хочу воспользоваться своей льготой, положенной мне по закону. Тем более, что у меня есть документ", - прокомментировал Тимофей Тимофеевич.

Увидев, что конфликт затягивается, люди постепенно стали покидать салон транспортного средства. Пенсионер предложил водителю отправиться в исполком в транспортный отдел, чтобы там их рассудили. В ответ на это мужчина потребовал, чтобы инвалид вызвал такси и отвез его в мэрию.

"Я возмутился, ведь исполком фактически за углом находится – рядом с центральным рынком. Водитель сказал, что именно поэтому мне не так уж и дорого обойдется эта услуга. Когда я попросил узнать у водителя его фамилию – он сказал: "Пошел ты на х…" Я директор маршрутки, поэтому, что хочу, то и делаю. Кого хочу везти бесплатно, того и повезу, - пересказал суть беседы с хамским водителем Тимофей Тимофеевич.

После этого конфликта пенсионеру стало плохо и ему пришлось пить таблетки.

Заявление-жалобу на водителя-хама в транспортный отдел исполкома он все-таки намерен подать. Несмотря на нервную обстановку, льготник все-таки не забыл, и записал номер "директора" маршрутки – АР3007 АА

Такое хамское поведение сильно возмутило пользователей в сети, кто-то написал, что "бить будут этих мудак**в скоро".

Напомним, в Киеве зверски напали на подростка-инвалида из-за льготного проезда.

Также в Черкассах возмущенные парни хотели избить водителя маршрутки, который чуть не наехал на пешеходов.

Ранее сообщалось, в Херсоне маршрутчик решил проскочить перед поездом.

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