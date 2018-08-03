Бизнес на животных: в Одессе издеваются над лошадьми

Иллюстративное фото (pixabay)

Хозяева доводят животных до жуткого состояния

В центре Одессы владельцы лошадей издеваются над животными. Они выкрашивают их в различные цвета, наклеивают наклейки и заставляют работать в любую погоду, чем доводят их до обморока. Об этом сообщают на странице UAnimals в социальной сети Facebook.

Один из таких инцидентов произошел недавно на одной из центральных улиц Одессы. Лошадь, которая была запряжена в карету для катания туристов, не выдержала перенапряжения и жары и упала в обморок.

Вокруг бедного животного собралась толпа людей, но помочь лошади никто не мог. Очевидцы происшествия пытались обзванивать все экстренные службы города, так как не знали, куда можно обратиться. Лошадь тем временем лежала посреди улицы и не подавала признаков жизни.

Через некоторое время животное пришло в себя и стало понятно, что она просто упала в обморок из-за жары и перенапряжения.

Зоозащитники возмущены тем, что над лошадьми издеваются подобным образом. Они сообщают, что животных заставляют работать как в жару, так и в мороз, их плохо кормят и дают мало воды. Они требуют прекратить издевательства над животными.

Скриншот фото (facebook.com/UAnimals.official)

"Вероятной причиной обморока стала изматывающая работа на сильной жаре. Большинство почему-то считает, что животным не больно, и они пришли в этот мир, чтобы страдать и приносить удовольствие тем, кто сильнее, то есть нам. Прошу представителей власти отреагировать, поскольку мы не в средних веках, где подобные забавы были нормой", - прокомментировал данный инцидент общественный активист.

Пользователи считают, что эта индустрия будет продолжать работать, пока на нее существует спрос. И в первую очередь стоит отказаться от подобных развлечений и объяснить детям, почему нельзя издеваться над животными.

Скриншот комментариев (facebook.com/UAnimals.official)

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Видео: РБК-Украина