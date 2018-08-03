Бизнесмен убил королеву красоты на глазах у туристов из-за ревности

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Он убил также ее лучшего друга

В Таиланде в провинции Чонбури на глазах у туристов бизнесмен Панью Ингана, который был влюблен в экс-королеву красоты Павину Нэмьюэнгрук, убил девушку и ее лучшего друга. Об этом сообщает издание The Sun.

Павина с другом отмечали день рождения. По предварительным данным, причиной убийства стал отказ девушки бизнесмену. Он сделал ей предложение руки и сердца, но та не пожелала выходить за него замуж.

Мужчина решил, что Павина отдыхает со своим парнем и из ревности убил обоих, хотя, как оказалось, ее друг имел гомосексуальную ориентацию.

Панью Игнгана – владелец гоу-гоу-бара на Пхукете, где бывшая королева красоты ранее работала танцовщицей.

Напомним, в Москве 57-летнего Михаила Хачатуряна убили три его дочери в возрасте 17, 18 и 19 лет. Девушки говорят, что стали жертвами семейного насилия, ведь отец постоянно их избивал, и даже домогался. Но вот их брат утверждает, что Михаил был хорошим человеком, а девушки его убили из-за того, что он бы строгим и не давал им вести распутную жизнь.

Также мы писали о том, что близкие убитого в Лазурном Херсонской области киевлянина Вячеслава Голенко не верят в официальную версию гибели парня. Накануне гибели парень отдыхал в клубе "Апельсин", а затем пропал. Вскоре тело молодого человека нашли на пляже.

Ранее в Бердянске убили ветерана АТО и общественного активиста.

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