Большая авария: под Киевом фура въехала в припаркованные автомобили

К счастью, обошлось без жертв

Под Киевом, в Вышгороде произошло серьезное ДТП. Фура въехала в три припаркованных автомобиля. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Неуправляемый грузовик в Вышгороде потрощил три припаркованные машины. Происшествие произошло сегодня утром на улице Шолуденко. По предварительной информации, водитель грузовика (№ AA3529KX) не справился с управлением, авто начало заносить, а потом вообще "заломило". Уже в загнутом состоянии фуру отбросило в припаркованные автомобили и столб. К счастью, обошлось без пострадавших", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Как ранее писал Styler, за 17 марта это не первая такая авария из-за погодных условий. Под Киевом произошло серьезное ДТП с участием фуры и микроавтобуса. Авария произошла возле села Милы (Киево-Святошинский район столицы) на Житомирской трассе.