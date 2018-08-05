"Большая психологическая травма": детский психолог рассказала о состоянии избитой в Одессе девочки

Фото: Буллинг в школе (instagram.com/klimovapsy)

Ответственность, которую понесут родители подозреваемых — штраф в размере 51 гривны

31 июля в Одессе группа подростков жестоко расправилась со своей ровесницей. Инцидент произошел между заброшенным детским садиком и 69-й школой, когда одноклассники несовершеннолетней девочки избили ее и похитили личные вещи. Несовершеннолетние девушки били свою жертву, снимали это на видео, а издевательства выложили в соцсети. Детский психолог Мария Штепура рассказала "ТСН" в каком состоянии находится пострадавшая.

После появления резонансного видео избиения девочки в социальных сетях, правоохранительные органы убедили написать родителей пострадавшей заявление в полицию.

"Мы ездили к маме домой, пытались поговорить, что ее ребенок будет защищен. Такого ужаса мы не встречали. А если бы у ребенка лопнул сосуд в голове? Это могло повлечь смерть", — говорит волонтер общественной организации Екатерина Раскидная.

Девушка, которую подозревают в организации нападения на своих страницах в социальных сетях ранее уже публиковала видео драк со своим участием, но этот ролик детский психолог даже досмотреть до конца не может. Врач считает, что на реабилитацию потерпевшей понадобится не меньше года.

"Ответственность они должны понести, потому что ответственность в этой ситуации – это определенное создание границ, которые необходимы этим девушкам. Я думаю, что психологическая травма, которую получила девушка, гораздо больше, чем травма физическая", — считает детский психолог Мария Штепура.

После того, как резонансное видео было обнародовано в СМИ, в сетях стали бурно комментировать случившееся. Многие пользователи глубоко возмущены уровнем школьного и родительского воспитания, некоторые требуют проведения экскурсий в тюрьму для нападающих и уголовной ответственности для родителей. Глава городского управления образования обратилась в школы города для предупреждения подобного явления. Родителей она призвала внимательнее следить за детьми и проводить с ними больше времени.

"Однозначно, большая часть ответственности лежит на родителях, потому что больше всего времени дети проводят в семье", — соглашается детский психолог Мария Штепура.

Потерпевшая девочка и ее родители пока не дают никаких комментариев представителям СМИ. Уже известно, что уголовной ответственности за избиение школьницы дети не понесут, потому что они несовершеннолетние. С ними провели беседу, а их родителям грозит штраф в 51 гривну.

Видео: (tsn.ua)

Напомним, что недавно советник главы ГУ НПУ в Одесской области Руслан Форостяк прокомментировал резонансное избиение девочки.

Следует напомнить, что недавно в Одессе подростки зверски избили девочку.

Ранее мы рассказывали, что недавно в Одесской области также избили многодетную мать.

Видео: (video.rbc.ua)