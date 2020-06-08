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Что будет с курсом доллара в Украине: эксперт дал подробный прогноз

STYLERЖизнь    08.06.2020 - 07:58
Что будет с курсом доллара в Украине: эксперт дал подробный прогноз
Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине не будет повышаться из-за транша МВФ

Курс доллара в Украине в течение этой недели не будет повышаться на фоне транша нового кредита Международного валютного фонда. Эксперт и инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что перевод средств сделал невозможными резкие скачки гривны.

Как сообщает эксперт, кредит МВФ уже повлиял на курс доллара, но даже после перевода его влияние не усилится. Об этом Сергей Фурса рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Ничего не изменится. Нет ничего, что бы существенно влияло на гривну. Транш уже начал влиять в тот момент, когда сказали, что он предполагается. Разве что упадет астроид или начнется давление на Национальный банк – тогда будет влияние. Сейчас деньги транша пойдут Минфину, в бюджет, на валютный рынок это не выйдет", - считает эксперт.

По словам Фурсы, паника на валютном рынке наблюдалась, когда еще было неизвестно, будет ли транш МВФ.

Ранее РБК-Украина писало, что аналитики прогнозируют падение курса доллара.

Также мы писали, что другие эксперты рассказали, каким будет курс доллара на следующей неделе.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины Курс доллара
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