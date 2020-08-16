Как будут работать детсады в Украине: в МОЗ дали исчерпывающий ответ

Как будут работать детсады в Украине (фото: pixabay.com)

Все зависит от уровня опасности в определенном регионе

В Украине детские сады, как и школы, будут закрываться. Однако лишь при определенных обстоятельствах. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Красная зона - это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное. Именно те регионы, которые попадают в этот список, будут ограничены.

"Конечно, надо принимать соответствующие меры для того, чтобы локализовать и стабилизировать ситуацию, чтобы не было распространения коронавирусной болезни. А ее распространение прекращается, когда уменьшается количество контактов", - прокомментировал Степанов.

Он также добавил, что тот или иной уровень опасности устанавливается на 14 дней. То есть через 14 дней, исходя из показателей, будет приниматься решение об уменьшении уровня опасности до "оранжевой", "желтой" или даже "зеленой" зоны. После чего будет восстановлена работа школ и детских садов.

Для определения зон будут учитываться 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

В зеленой зоне будут действовать правила, установленные по всей стране. В желтой зоне к предварительным ограничениям добавятся ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста. Оранжевая зона - к упомянутым ограничениям добавят прекращение деятельности учреждений размещения, развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий.

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