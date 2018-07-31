Буря в Тернополе напугала украинцев: появилось видео

Небо затянуло темными тучами
В сети показали жуткую бурю, которая накрыла Тернополь. Соответствующее видео было опубликовано на странице "provse.te.ua" в соцсети Facebook.
Непогода в небе над городом разыгралась 30 июля. Тернопольское небо затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии.
Видео: Молнии над Тернополем (facebook.com/provseteua)
Видео: Тучи над Тернополем (facebook.com/provseteua)
"Какое-то наказание", - отметили в комментариях.
"На "дружбе" льет как из ведра", - добавили в сети.
"В Черновцах тоже такая гроза", - отметили пользователи.
Скриншот комментариев (facebook.com/provseteua)
Люди ожидали сильного дождя, однако он прошел спустя около 10 минут, передает provse.te.ua.
Кстати, синоптик дала прогноз погоды на первый день августа.
По данным Наталки Диденко, 1 августа в Украине будет жара. Местами пройдут дожди с грозами, в частности, на западе. В Киеве в среду осадков не ожидается, однако дожди вероятны в субботу, 4 августа.
Ранее сообщалось, что под Одессой из-за смерча пострадал 14-летний парень.
А недавно необычное явление зафиксировали на побережье Черного моря.
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