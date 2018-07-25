"Бутылки идут в комплекте": в сети высмеяли новые автобусы Захарченко (фото)

Фото: facebook.com/tgorlovka

Главарь "ДНР" разработал странные автобусы

В оккупированном Россией Донецке вышли на маршрут автобусы, которые в прошлом году презентовал главарь "ДНР" Александр Захарченко. Соответствующие фото опубликовал журналист Денис Казанский на своей странице в социальной сети Facebook.

Фото: Автобус Захарченко (facebook.com/den.kazansky)

Фото: Автобус Захарченко (facebook.com/den.kazansky)

"В Донецке на маршруты вышли распиаренные российские ПАЗики (те самые, которые выдают за собранные в "ДНР" автобусы "Донбасс"). Смотрю, а у них пластиковые бутылки, вставлены под крышку капота, чтобы двигатель не перегревался… Похоже, эти бутылки у ПАЗиков и ГАЗелей прямо с конвейера в комплекте идут", – написал он.

Скриншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Пользователей сети насмешили автобусы в "ДНР".

"Опять вы завидуете технократическим успехам молодой республики, Денис!" – иронизируют пользователи

"То специальные нанобутылки", - предположили в комментариях.

"Не твой, вот ты и бесишься", - шутят в сети.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области террористы разогнали дискотеку.

Отдыхающие курортного поселка Седово устроили себе импровизированную дискотеку. Один из туристов включил музыку в своем авто, а остальные туристы подтянулись к автомобилю и начали танцевать.

Кстати, россиянин рассказал, как террористы грабят Донбасс.

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