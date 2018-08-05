"Был летальный случай": украинцев оставили без популярного анестетика

Иллюстративное фото: лекарства (pixabay.com)

Лекарства должны поместить в карантин

В Украине временно запретили использовать популярный анестетик "Артифрин Здоровье Форте". Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"На основании сообщения ГП "Государственный экспертный центр Минздрава" о том, что был летальный случай из-за употребления препарата "Артифрин Здоровье форте"…временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства", - говорится в сообщении.

Фото: в Украине запретили популярный анестетик (diklz.gov.ua)

Примечательно, что теперь все аптеки должны поместить данный препарат в карантин и ждать нового распоряжения чиновников.

Напомним, в Украине временно запретили к продаже и применению препарат, который предназначен для профилактики и лечения дефицита витамина D и кальция. Об этом сообщила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Как сообщалось ранее, украинцев предупредили о первых симптомах туберкулеза.

По данным исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун, почти каждый четвертый случай в Украине - это мультирезистентный туберкулез, который не подлежит лечению эффективными препаратами.

Также напомним, государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на популярный лекарственный препарат от головной боли.

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