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Бывший студент требует 6 млн долларов от девушки, которая обвинила его в изнасиловании

STYLERLIFE        03.07.2018 - 12:38
Иллюстративное фото (pixabay.com/PublicDomainImages)
Иллюстративное фото (pixabay.com/PublicDomainImages)

Парень подал на девушку в суд

Молодой парень Алекс Голдман подал в суд на девушку, которая ранее обвинила его в изнасиловании. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Алекс утверждает, что девушка испортила ему жизнь и теперь требует у нее через суд компенсацию размером в 6 млн долларов.

Фото: Алекс Голдман (facebook.com/kay.tee.585)

22-летняя Kэтpин Peддингтoн из Лoнг-Aйлeндa заявляла, что Алекс Голдман – насильник. Однажды молодые люди провели ночь на вписке в коттедже братства Delta Kappa Epsilon  и проснулись на утро в одной кровати. Кэтрин тут же обратилась в полицию, но никаких доказательств изнасилования не было. Тем не менее, это не помешало девушке делать громкие заявления во всех соцсетях, в том числе в Facebook.

"Ранним утром 23 апреля меня изнасиловали и надругались надо мной. Я проснулась с Алексом Голдманом — голая, в крови и с синяками. На мне была разорвана одежда… Алекс Голдман — насильник", - заявляла Кэтрин.

Фото: Кэтрин Реддингтон (facebook.com/kay.tee.585)

Такие же сообщения она разослала работодателю парня, а также в его вуз. Впоследствии Алекс был уволен с работы и отчислен с университета. Его даже не взяли на курсы переподготовки.

В итоге, Алекс решил подать в суд на девушку. Он заявил, что эта история и действия Кэтрин абсолютно разрушили его жизнь, и теперь требует возмещения моральной компенсации.

Напомним, украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором.

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Теги: Изнасилование, суд
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