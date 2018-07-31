В Черкасской области 13-летний мальчик изнасиловал женщину

Фото: РБК-Украина

Подросток прятался в доме у своей бабушки

В Тальном Черкасской области 13-летнего подростка подозревают в изнасиловании 39-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около двух недель назад. Правоохранители получили сообщение о том, что в районную больницу доставили местную жительницу с телесными повреждениями и признаками изнасилования. В тот же день женщина умерла.

"Полицейские успели пообщаться с потерпевшей и установили личность, которая могла быть причастна к совершению данного уголовного преступления. Им оказался 13-летний представитель одной из национальностей", - рассказали правоохранители.

Подозреваемого нашли в Житомирской области, где он скрывался в доме у своей бабушки. Отец, мать и старший брат подростка проживают в селе Винницкой области.

Подозреваемый признал, что у него был половой акт с женщиной. Он также рассказал, что ее и оставил в кустах.

Правоохранители проверяют, не причастны ли к преступлению родственники подростка. По данному факту открыто несколько уголовных производств.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области изнасиловали несовершеннолетнюю.

Также стало известно, что в Одесской области поймали педофила, который изнасиловал мальчика.

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