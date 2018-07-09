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Интервью

В Черновцах годовалый ребенок получил разрыв кишечника из-за игрушки

STYLERLIFE        09.07.2018 - 20:33
Фото: pixabay.com/FeeLoona
Фото: pixabay.com/FeeLoona

Игрушку-магнит нашли в животе у ребенка

В Черновцах игрушка-магнит разорвала кишечник годовалому ребенку. Об этом сообщает издание "Чернівецький промінь".

Малыша прооперировали в городской детской больнице города. В животе у мальчика обнаружили игрушку-магнит.

"Когда меня вызвали на консультацию к ребенку в другое лечебное учреждение, живот у мальчика был надутый как мяч: у него уже начался острый перитонит. Сначала подозревали, что причиной мог быть аппендицит. Но во время операции выяснилось, что в кишечник ребенка попало шесть шариков-магнитов", - сообщил хирург больницы Сергей Бабич.

Фото: Ребенка прооперировали (promin.cv.ua)

Врач отметил, что в петлях тонкого кишечника магниты склеились между собой. В местах соединений образовались разрывы, через которые содержимое кишечника попало в брюшную полость, вызвав острое воспаление.

Родственники малыша признались, что с самого начала подозревали в случившемся игрушку, ведь дома исчезли шарики-магниты. Расстройство работы желудочно-кишечного тракта у ребенка появился еще в конце июня, но врачам о своих подозрениях семья не сообщила.

Сейчас мальчик находится в реанимации. Его состояние оценивают как стабильное.

Ранее сообщалось, что под Кременчугом гадюка укусила семилетнюю девочку.

Змея укусила малышку, когда она гуляла возле своего дома. Родители быстро доставили ребенка в больницу. Теперь семилетняя Полина находится в реанимации, но ее состояние уже стабильное.

"Я шла за забор собирать цветы и увидела там змею, она меня укусила. Я смотрела в другую сторону, когда меня укусила, тогда я ее увидела", - говорит ребенок.

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Теги: ребенок
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