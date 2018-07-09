В Черновцах годовалый ребенок получил разрыв кишечника из-за игрушки

Игрушку-магнит нашли в животе у ребенка

В Черновцах игрушка-магнит разорвала кишечник годовалому ребенку. Об этом сообщает издание "Чернівецький промінь".

Малыша прооперировали в городской детской больнице города. В животе у мальчика обнаружили игрушку-магнит.

"Когда меня вызвали на консультацию к ребенку в другое лечебное учреждение, живот у мальчика был надутый как мяч: у него уже начался острый перитонит. Сначала подозревали, что причиной мог быть аппендицит. Но во время операции выяснилось, что в кишечник ребенка попало шесть шариков-магнитов", - сообщил хирург больницы Сергей Бабич.

Фото: Ребенка прооперировали (promin.cv.ua)

Врач отметил, что в петлях тонкого кишечника магниты склеились между собой. В местах соединений образовались разрывы, через которые содержимое кишечника попало в брюшную полость, вызвав острое воспаление.

Родственники малыша признались, что с самого начала подозревали в случившемся игрушку, ведь дома исчезли шарики-магниты. Расстройство работы желудочно-кишечного тракта у ребенка появился еще в конце июня, но врачам о своих подозрениях семья не сообщила.

Сейчас мальчик находится в реанимации. Его состояние оценивают как стабильное.

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