В Черновцах ямы на дорогах залатали цветами (видео)

Кадр из видео (facebook.com/olexandr4e)

Активисты превращают дыры в асфальте на дорогах в цветочные клумбы

В Черновцах активисты применили креативный метод по борьбе с ямами и выбоинами на дорогах города – они просто превращают их в клумбы. Один из инициаторов акции – Александр Че – опубликовал видео о проведенных работах на своей странице в Facebook.

По словам молодежи, их цель – привлечь внимание властей и общественности к ужасающему состоянию дорог в Черновцах. "Мы решили, если ямы на дорогах никуда не исчезают, то пусть там хотя бы растут цветы. Именно так мы попытались привлечь внимание власти, депутатов, облавтодора, общественности", – комментирует Александр Че опубликованные видео.