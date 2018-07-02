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ЧМ-2018: в Одессе радовались победе сборной РФ (шокирующее видео)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 11:57
Фото: facebook.com/welcome2018
Фото: facebook.com/welcome2018

Появилось видео с реакцией одесситов на гол Дзюбы

В воскресенье, 1 июля, в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 состоялся матч Россия-Испания. Стало известно, что многие украинцы не бойкотировали ЧМ, который проходит в стране-агрессоре.

Оказалось, что украинские болельщики из Одессы активно поддерживают сборную РФ и желают ей победы на мундиале. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

После серии пенальти одесские фанаты радостно кричали "ура".

Видео: Реакция одесситов на победу России над Испанией. Одесса. 01.07.2018 (YouTube/WebDriver)

РФ одержала победу над Испанией благодаря голу 29-летнего российского футболиста Артема Дзюбы. Шанс забить пенальти россияне получили из-за того, что мяч коснулся руки Жерара Пике.

Сборная РФ стала одной из восьми лучших команд на ЧМ-2018. В 1/4 финала футболисты страны-агрессора будут играть со сборной Хорватии.

В сети высказали мнение, что матч Россия-Испания был договорным, чтобы Россия вышла в одну четвертую финала.

Кстати, жена президента ФФУ поздравила сборную РФ с победой.

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Теги: Одесса, футбол, чм 2018
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