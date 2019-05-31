ЧП в Харькове: колесо от электрички влетело в салон с пассажирами

Пассажиры электрички пережили настоящий кошмар
В Харькове произошел неприятный инцидент. В электричке "Харьков - Золочев" в одном из вагонов на ходу оторвалось колесо и влетело в салон с пассажирами. Об этом сообщается в группе "Жить в Харькове" в Facebook.
По данным очевидцев, никто из пассажиров не пострадал. Мужчина, который ехал на том самом месте, куда прилетела запчасть, незадолго до происшествия пересел.
Стало известно, что у одного из вагонов электрички вырвало фланец - металлический плоский диск. Обстоятельства данного инцидента выясняются.
В Харькове у электрички оторвалось колесо и влетело в вагон (видео: facebook.com/myharkov)
Пользователи сети также прокомментировали эту новость.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, что Укрзализныця начнет возвращать доплаченные деньги за кондиционер, если он не будет работать после официальной жалобы пассажира.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця заплатит 3,6 миллиона гривен за ремонт кондиционеров в вагонах.
Мы также писали о том, что Укразализныця попала в скандал из-за состояния пригородных электричек.